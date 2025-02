Oost-Vlaamse Ambassadeur grote bedrijven argenx: ‘We blijven massaal investeren’

Een recordomzet en het vooruitzicht in 2025 winstgevend te worden. Beter kon dit jaar niet beginnen voor het beursgenoteerde argenx, onze Ambassadeur bij de grote Oost-Vlaamse bedrijven. Het Gentse biotechbedrijf legt zich toe op het verbeteren van het leven van mensen die lijden aan ernstige auto-immuunziekten.

Tim Van Hauwermeiren is net terug van San Francisco, waar de medeoprichter en CEO van argenx deelnam aan de J.P. Morgan Healthcare Conference. “Het belang van dat evenement voor onze industrie valt nauwelijks te overschatten. Traditioneel geven de bedrijven er hun State of the Union, waarin ze hun toekomstplannen uit de doeken doen. Naast de podiumpresentatie hebben we er ook gesproken met bijna 200 investeerders. Die contacten zijn belangrijk, want het gaat om aandeelhouders met een langetermijnstrategie. Ze leven niet van kwartaal tot kwartaal.”

Van Hauwermeiren kon daar met mooie omzetcijfers uitpakken. Het stermiddel Vyvgart realiseerde in het vierde kwartaal een omzet van 737 miljoen dollar, wat het jaartotaal op 2,2 miljard dollar bracht. Die groeiversnelling valt deels te verklaren door de Amerikaanse goedkeuring om het middel ook in te zetten als behandeling voor de zeldzame zenuwziekte CIDP. Al blijft de belangrijkste markt de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG).

Minstens even belangrijk was het vooruitzicht op winstgevendheid in 2025. “In principe kunnen we ons businessplan voortaan op eigen kracht uitvoeren. We hoeven dus geen beroep meer te doen op de financiële markten. Dat is een comfortabele situatie, maar finaal verandert er niet zoveel voor ons. Zo zullen we massaal blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling”, benadrukt Tim Van Hauwermeiren.

‘We zijn altijd ambitieus geweest, maar we hebben ook altijd resultaten neergezet. Zo verdien je het recht om op eigen benen te staan’

Het voorbije jaar was argenx een van de beurslievelingen, maar de Dendermondenaar is niet obsessief bezig met de beurskoers. “Je zult in ons hoofdkwartier geen schermen met aandelenkoersen vinden”, reageert hij. “De koers is wel belangrijk, omdat het een parameter is voor de manier waarop de buitenwereld naar ons kijkt. Maar we beschouwen de koers als een gevolg, en niet als een doel.”

Je vindt in het hoofdkwartier van argenx wel tal van afbeeldingen van lama’s. Daarmee is het in 2008 allemaal begonnen. De antilichamen die de lama’s aanmaken, vormen de basis voor het technologische platform van argenx.

Zelfstandig

Argenx loopt internationaal in de kijker. Er zijn ongetwijfeld partijen die met begerige ogen naar de Gentse speler kijken. “In het verleden hebben we de strategische keuze gemaakt de sleutels niet af te geven aan de grote farmareuzen. Dat is de juiste optie gebleken. We zijn altijd ambitieus geweest, maar we hebben ook altijd resultaten neergezet. Zo verdien je het recht op eigen benen te staan.”

De kwaliteit van de pijplijn is zowat de levensverzekering voor de zelfstandigheid van argenx. Vyvgart heeft nog potentieel in andere ziektebeelden en het bedrijf hoopt in april op de goedkeuring voor een alternatieve toedieningsvorm van Vyvgart – een voorgevulde spuit – waardoor het middel nog meer patiënten kan bereiken. Daarnaast is empasiprubart de gedoodverfde kandidaat om uit te groeien tot een tweede blockbuster. Empa is een C2-remmer die wordt ingezet bij MMN, een aandoening van de zenuwen die kan leiden tot progressieve spierzwakte. “Voor de langere termijn is het cruciaal onze pijplijn continu aan te vullen, zodat we ook een tegenslag kunnen opvangen”, aldus Van Hauwermeiren. “Nu bereiken we 10.000 patiënten, tegen 2030 willen we dat vervijfvoudigen.”

Argenx is uitgegroeid tot een globale speler met vestigingen in onder andere de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en Australië. Tim Van Hauwermeiren benadrukt dat onderzoek en ontwikkeling verankerd blijft in België. “De labo’s staan in Gent. We hebben in ons land een aantrekkelijke biotechcluster met heel wat expertise en talent. Als ergens ontslagen vallen, dan vinden die medewerkers vrij snel ander werk in de cluster. Daarnaast wil ik ook een lans breken voor organisaties als het IWT en Vlaio. In tijden van besparingen klinkt de roep om subsidies af te schaffen vaak heel luid. Nu doen we er geen beroep meer op, maar ik kan je verzekeren dat subsidies in de beginjaren ook voor argenx het verschil hebben gemaakt.”

In de ban van Trump

Sinds zijn aantreden als Amerikaanse president zwaait Donald Trump met importheffingen. Hij liet al uitschijnen dat ook de farmasector in het vizier komt. “Het is afwachten wat zal gebeuren”, zegt Van Hauwermeiren. “Argenx is een globale speler, maar de Verenigde Staten zijn wel goed voor 85 procent van onze inkomsten. Dat percentage naar moet beneden. Daar zijn we klaar voor.”