Ambassadeur kleine bedrijven Zapptax: populaire terugbetalingsapp

Met zijn innovatieve terugbetalingssysteem, dat is goedgekeurd door de belasting- en douaneautoriteiten, is Zapptax al actief in België, Frankrijk en Spanje. De app is vooral populair bij expats.

Zapptax werd in 2017 opgericht door Jean-Marie Wodon en Thomas Roussarie en biedt een app waarmee mensen die buiten de Europese Unie wonen btw kunnen terugvorderen op aankopen die ze binnen de EU hebben gedaan. “Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan om van dit recht te kunnen profiteren”, benadrukt Jean-Marie Wodon. “Ten eerste moet men buiten de EU wonen, ongeacht de nationaliteit. Vervolgens moet men de EU verlaten met alle producten waarvoor men een btw-teruggave aanvraagt, binnen drie maanden na de aankoop. Tot slot moet er een minimumbedrag worden uitgegeven, dat per land verschilt.”

Tot de komst van Zapptax konden toeristen en expats van buiten de EU óf zelf de procedures doorlopen om de btw terugbetaald te krijgen, óf gebruikmaken van de diensten van een tussenpersoon, die daarvoor een commissie in rekening bracht.

‘We begeleiden de klant gedurende het hele proces, van de aankoop tot de terugbetaling, inclusief de douaneformaliteiten’

Het idee voor Zapptax ontstond bij de twee oprichters terwijl ze als expats in Chongqing woonden en regelmatig heen en weer reisden tussen China en Europa. Zo ontdekten ze hoe het btw-teruggavesysteem werkte en hoeveel administratieve rompslomp dat met zich bracht.

100.000 gebruikers

Ze wilden het proces te vereenvoudigen, voor zowel de koper als de verkoper. In de praktijk voert Zapptax een dubbele verkoop uit: “De reiziger koopt een product in een winkel die belastingvrij winkelen aanbiedt en vraagt een factuur op naam van Zapptax”, legt Jean-Marie Wodon uit. “Vervolgens laat hij die factuur valideren bij de douane wanneer hij de EU verlaat met zijn aankopen. Daarna maakt hij een foto van de factuur en stuurt hij die naar ons namens Zapptax. Wij betalen hem dan de btw terug, verminderd met een commissie van zo’n 15 procent.”

“De voordelen van het systeem zijn de eenvoud en de snelheid. Bovendien is Zapptax zowel toepasbaar in fysieke winkels als in e-commerce. Tot slot hebben we een telefonische ondersteuningsdienst opgezet die zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar is. Die service is erg belangrijk, omdat de klant gedurende het hele proces wordt begeleid, van de aankoop tot de terugbetaling, inclusief de douaneformaliteiten.”

Zapptax is oorspronkelijk bedacht voor Chinese toeristen, die samen met Amerikanen de grootste groep toeristen van buiten de EU vormen. Maar de app werd al snel populair onder expats. “Dat is een gevolg van de coronacrisis”, verduidelijkt Jean-Marie Wodon. “Tijdens die periode waren het vooral expats die reisden. Daarom hebben we vandaag 100.000 gebruikers, onder wie 95 procent expats. Ons doel is Zapptax de komende maanden verder te ontwikkelen, vooral onder toeristen, met name in Frankrijk en Spanje, die de grootste twee toeristische bestemmingen ter wereld zijn.”