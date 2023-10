Tesla ‘graaft eigen graf’ met Cybertruck

De Tesla-baas Elon Musk heeft aangekondigd wanneer de monsterachtige Cybertruck wordt geleverd. Maar de auto is blijkbaar niet alleen een bron van vreugde voor de miljardair.

Na een vertraging van twee jaar heeft Tesla een concrete datum aangekondigd voor de lancering van zijn elektrische pick-up, de Cybertruck. De productie is in Texas al gestart. Op 30 november worden de eerste voertuigen geleverd, maakte CEO Elon Musk vorige week bekend. Tesla zal naar verwachting tot 250.000 stuks per jaar bouwen vanaf 2025. Het volumineuze model is bedoeld om een nieuwe klantenkring aan te boren voor de elektrische-autobouwer: fans van de XXL-voertuigcategorie, die vooral in de Verenigde Staten razend populair is.

Maar of consumenten enthousiast zullen zijn over de Tesla-pick-uptruck – met zijn ramen van kogelvrij glas, zijn futuristische vorm en zijn twijfelachtige verkeersveiligheid – is onzeker. Tot nu verkochten toppers als Ford en General Motors met succes klassiek ogende, grote pick-ups met verbrandingsmotoren en in sommige gevallen hybride aandrijvingen. Die merken brachten sneller puur elektrische versies op de markt: modellen zoals de Ford F-150 Lightning, de Hummer EV en de Chevrolet de Silverado EV werden aangekondigd na de presentatie van de Cybertruck in 2019, maar zijn al verkrijgbaar of staan op het punt op de markt te komen.

Musk klaagde dat het opvoeren van de productie van de Cybertruck lang duurde omdat het voertuig zo ongebruikelijk was en Tesla eerst moest uitzoeken hoe het de wagen moest bouwen. “We hebben ons eigen graf gegraven met de Cybertruck”, grapte hij tijdens een conferencecall voor analisten.

Mercedes-technologie

Tesla stelde de markt teleur in het afgelopen kwartaal. Musk toonde zich bezorgd over de hoge rente, die mensen ervan weerhoudt een auto te kopen. Tesla gaat dat tegen met prijsverlagingen, die op hun beurt de winst drukken. Daarom probeert het bedrijf “genadeloos” in de kosten te snijden, zoals hoofdingenieur Lars Moravy het uitdrukte. Desondanks bevestigde Tesla zijn doel dit jaar ongeveer 1,8 miljoen auto’s te leveren.

Musk ontweek veel specifieke vragen in de conferencecall. Zo werd hem bijvoorbeeld gevraagd of Tesla ook aansprakelijkheid aanvaardt als het voertuig wordt bestuurd door de geavanceerde versie van het assistentiesysteem Autopilot. Mercedes-Benz doet dat met zijn Level 3-assistentiesysteem, dat de controle overneemt bij lage snelheden op snelwegen.