Superwagens: duur verkoopt als zoete broodjes

De autoverkoop heeft het moeilijk, maar één segment floreert als nooit tevoren. De superluxemerken zien hun verkoop pieken. Nu staan ze voor de uitdaging om ook hun gamma elektrisch te maken.

Prijzige auto’s zijn indrukwekkend op foto en op de weg. Voor hun producenten laten ze ook vaak een goede indruk achter op de resultatenrekening. De wereldwijde autoverkoop in 2022 lag met ongeveer 79 miljoen voertuigen onder het niveau van tien jaar geleden. Toch groeide de vraag naar duurdere auto’s – meer dan 100.000 euro – in dezelfde periode met ongeveer 6,5 procent per jaar, aldus de consultant Bernstein.

Vorig jaar was de stijging vooral uitgesproken voor de meest exclusieve motoren. Volgens het adviesbureau S&P Global werden vorig jaar 1,3 procent minder auto’s verkocht dan het jaar ervoor, maar Rolls-Royce zegt dat het vorig jaar 8 procent meer van zijn ultieme statussymbolen heeft verkocht. Ferrari zou het nog beter kunnen doen. Tussen januari en september verkocht de Italiaanse sportwagenbouwer 20 procent meer auto’s dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De twee domineren een kleine maar winstgevende niche. Rolls-Royce, in handen van het Duitse BMW, verkocht vorig jaar meer dan 6.000 auto’s – een record. In 2021 leverde het meer dan de helft van alle auto’s ter wereld die meer dan 250.000 euro kosten, aldus Bernstein. Ferrari’s aandeel was meer dan een derde. Lamborghini, een Italiaans sportwagenbedrijf dat eigendom is van Volkswagen, nam het grootste deel van de rest voor zijn rekening. De twee Italiaanse merken doen het goed in het segment van 150.000 tot 250.000 euro, dat wordt gedomineerd door Porsche. Op 10 januari zei Bentley, een krachtpatser van VW, dat het in 2022 voor het eerst meer dan 15.000 voertuigen had verkocht, 4 procent meer dan in 2021.

Rolls maakt zijn handen niet vuil in dat ‘lagere’ segment. Op maat gemaakte onderdelen – extravagante lakken, weelderige interieurs van leder en hout, bijpassende champagnekisten – hebben de gemiddelde verkoopprijs van een Rolls-Royce tot boven 500.000 euro opgedreven. Elke verkochte Rolls genereert enorme winsten. Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel winst het maakt. Maar het is wellicht lucratiever dan Ferrari, dat een rijke operationele marge van zo’n 25 procent heeft.

Spectre

Ferrari’s marktkapitalisatie van 43 miljard dollar maakt het ’s werelds elfde meest waardevolle beursgenoteerde autobedrijf. Maar in marktwaarde per verkochte auto ligt het mijlenver voor op het peloton (zie grafiek). Over Rolls-Royce zou hetzelfde verteld kunnen worden, als het een onafhankelijk bedrijf was.

Nu moeten beide bedrijven de elektrificatie van de sector het hoofd bieden. Zelfs de alledaagse elektrische auto’s zijn bliksemsnel, wat een deel van Ferrari’s aantrekkingskracht wegneemt, en bieden een soepele en stille rit, die de Rolls-Royces in het benzinetijdperk onderscheidde. Voor Rolls, dat zijn eerste elektrische wagen, de Spectre, eind 2023 zal lanceren, zijn stille elektrische motoren een goede zaak. Ferrari, dat met zijn geluid een deel van de aantrekkingskracht uitoefent, staat voor een meer delicate taak. Zijn ingenieurs zijn ongetwijfeld hard aan het werk om ervoor te zorgen dat de eerste volledig elektrische wagen, die tegen 2025 wordt verwacht, als een racewagen rijdt.