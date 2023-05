Streamz en VRT kondigen structurele samenwerking aan

De openbare omroep VRT en streamingplatform Streamz gaan structureel samenwerken. Dat hebben ze maandag aangekondigd. De Vlaamse regering had op de samenwerking aangedrongen.

Er is afgesproken dat de VRT en Streamz de komende drie jaar minstens twee fictiereeksen per jaar samen zullen maken. Streamz zal bepaalde reeksen een tijdje in exclusiviteit krijgen en mag ook meer programma’s uit de rijke VRT-catalogus plukken. Op zijn eigen streamingplatform VRT MAX zal de openbare omroep doorverwijzen naar Streamz.

Nieuwe titels maken de VRT en Streamz nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat ze samen vervolgseizoenen gaan uitbrengen van ‘Chantal’ en ‘Onder Vuur’.

De VRT gaat niet exclusief samenwerken met Streamz. Met Netflix maakte de omroep bijvoorbeeld het succesvolle ‘Undercover’ met Tom Waes. Met Amazon (Prime) werkt de VRT dan weer samen aan de nieuwe fictiereeks ‘De Club’. Zulke projecten met internationale spelers blijven mogelijk.

Hoe Streamz en de VRT de koek precies zullen verdelen, ligt niet vast. De uitzendmomenten zullen reeks per reeks worden afgesproken, zegt de VRT. Streamz zal bepaalde nieuwe reeksen helemaal kunnen aanbieden nog voor alle afleveringen op de lineaire VRT-kanalen en VRT MAX te zien zijn geweest.

“De uitzendschema’s worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om het kijkbereik te vergroten”, luidt het bij Streamz. ‘Het is ook de bedoeling om hier mee te experimenteren en te leren wat er net het beste werkt om het kijkbereik te vergroten.’

Momenteel is op Streamz maar een beperkt aanbod aan VRT- klassiekers te zien. Het gaat onder meer over ‘FC De Kampioenen’ en ‘Witse’. In de toekomst zal de commerciële streamingdienst kunnen putten uit een ruimer – maar niet het volledige – aanbod aan oude VRT-programma’s. Streamz zal onder meer ‘Twee Zomers’ en ‘Dertigers’ aanbieden aan zijn abonnees.

De Vlaamse regering wil al sinds het regeerakkoord van 2019 dat de VRT in een lokaal streamingproject stapt. Toen DPG Media (VTM) en Telenet (Play Media) in september 2020 Streamz opstartten, bleef een verregaande samenwerking met de openbare omroep echter uit.

Eerste onderhandelingen over een structurele samenwerking draaiden nog op niets uit. In een bericht op Twitter reageert Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) tevreden. Hij zegt dat de samenwerking ‘enorm belangrijk’ is voor de Vlaamse productiesector, ‘want dit zal ten goede komen van de productie van lokale content’.