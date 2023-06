Accesstool van Gentse start-up NineID zorgt voor veilige doortocht van Zelensky in Den Haag

De technologie van NineID opent alleen de deur voor de bevoegde personen. De start-up in accessmanagement zorgde onder meer voor de beveiliging van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Den Haag. NineID verzamelde al 2,4 miljoen euro en groeit snel.

NineID, opgericht in 2020, is het geesteskind van Roy Jeunen en Frederik Keysers. “In onze vorige banen stonden we vaak in een lange wachtrij om op een bedrijfssite te raken”, zegt co-CEO Jeunen. “Na vele en lange veiligheidscontroles, briefings en identiteitschecks kregen we toegang tot die site met een badge die voorzien was van een chip. Maar als je die badge morgen moet doorgeven of kwijtraakt, is alles een maat voor niets geweest.” Zo kregen ze een idee: konden de documenten die toegang verschaften tot industriële sites geen digitale stek krijgen? Het legde de kiem voor de technologie die ze vandaag aanbieden.

Soft- en hardware

Het product van NineID bestaat vooral uit een softwarecomponent, die NineID aanbiedt als software-as-a-service. Op het platform nodigen facility- of securitymanagers de externe personen uit die toegang tot een bedrijfssite wensen. Die bezoekers laden de vereiste credentials op. Vervolgens kunnen ze met hun smartphone inloggen.

“Wij zijn vooral een softwarebedrijf dat handelt in digitale flows, maar bieden optioneel ook een stukje hardware aan”, duidt Keysers. “Die hardwareconnectie gebruiken we om de deur fysiek open te laten gaan.” De facilitymanagers kunnen met die hardware een -beroep doen op technologie als -gezichtsherkenning, smartphonescans en QR-codes. “Klanten kunnen die kopen of huren en zo kiezen op welke manier ze toegang verlenen aan bezoekers.”

Dat de vraag naar up-to-date security- en compliancetechnologie groot zou zijn in de vele sectoren die nu nog gebruikmaken van een verouderde beveiligingsinfrastructuur, stond voor de twee oprichters buiten kijf. De beveiligingstool van NineID gooit dan ook hoge ogen. Zo won de start-up vorig jaar de Outstanding Security Performance Award (OSPA) in de categorie ‘Outstanding New Security Product’.

Nog belangrijker waren de contacten die beide oprichters op de uitreikingsceremonie legden. “We raakten er aan de praat met Marije Bouman, toen de securitydirecteur van de Nederlandse eventlocatie World Forum en genomineerd in de categorie ‘Security Person of the Year’”, zegt Jeunen. “Marije maakte ons duidelijk dat zij de meest secure eventlocatie wereldwijd runde en een screening-en-trackingoplossing voor haar events nodig had.” Een ervan was de komst van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naar Den Haag. “De organisatie moest precies weten wie op welk moment waar was, wat veel zorgen uit handen nam voor de passage van zo’n high-riskfiguur.”

Trends Winter University

Geld ophalen bleek makkelijk. “Onlangs klokten we met onze zaaironde af op 2,4 miljoen euro”, zegt Keysers. “Dat we gerenommeerde multinationals als TVH, AS Watson en Alpro tot onze klanten kunnen rekenen, wekt vertrouwen.”

Het kapitaal werd geleverd door de durfkapitalisten van Pitchdrive en Comate Ventures. Ook enkele businessangels – zoals de oprichters van Showpad, Drupal en Silverfin – deden een duit in het zakje. Die contacten legden Jeunen en Keysers tijdens de Trends Winter University, het event van Trends dat de beste Belgische scale-ups en start-ups samenbrengt in het Noorse Lofoten. “Daar vonden heel open gesprekken plaats over hoe we onze groei zagen. Heel fijn”, zegt Keysers.