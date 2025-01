Start it@KBC, Boerenbond en co lanceren accelerator voor agritech

Tot 5 maart kunnen Belgische en buitenlandse bedrijven zich inschrijven voor Scale It Agro. Dat is de nieuwe accelerator van Start it@KBC met als partners Boerenbond, AIF, Arvesta, Cera en KBC.

“Start it @KBC begeleidt al jaren bedrijven van een idee naar een scale-up. Met deze nieuwe accelerator voegen we daar een nieuwe verticale as voor de agrosector aan toe. We werken daarvoor samen met de partners die het grootste bereik hebben”, zegt Lode Uytterschaut, de medeoprichter van Start it @KBC.

Die partners zijn de landbouworganisatie Boerenbond. Arvesta is de aan Boerenbond verbonden toeleverancier voor de landbouw, en AIF is het investeringsfonds van de groep Boerenbond. Ook de bank-verzekeraar KBC en de coöperatie Cera, kernaandeelhouder van KBC, doen mee. Zij zorgen samen voor de financiering van de accelerator en experts die de bedrijven kunnen begeleiden.

Uit de bedrijven die zich tegen 5 maart kandidaat stellen voor het intensieve begeleidingstraject van negen maanden, worden tien à twaalf Belgische of buitenlandse start-ups gekozen. “Een belangrijke voorwaarde is dat de innovaties toepasbaar moeten zijn in België”, zegt Lode Uytterschaut. Kjell Clarysse, programmadirecteur van Scale It Agro, pikt in: “We zoeken bedrijven die al omzet draaien, de marktvalidatie moet er al zijn. We kijken ook heel breed, niet enkel naar technologie, maar ook naar operationele of financiële innovatie.”

‘Echte bedrijvenbouwers’

De initiatiefnemers hopen via de accelerator snel nieuwe innovaties te kunnen aanbieden aan Belgische boeren en tuinders. Landbouwers staan onder druk. Net als andere sectoren in de economie evolueert de landbouw naar een meer duurzame manier van werken, met gestaag strenger wordende regels voor schadelijke pesticiden, stikstofuitstoot en overbemesting. Bovendien krijgen landbouwers niet altijd een goede prijs voor hun product, terwijl ze vaak grote investeringen moeten doen.

Deelnemende start-ups hoeven, zoals de gewoonte is in het netwerk van Start it@KBC, geen aandelen af te staan in ruil voor hun deelname aan de accelerator. “Kjell weet hoe hij er een ecosysteem van kan maken dat de noden in de sector mee kan helpen oplossen”, zegt Lode Uytterschaut. “We willen zeer op maat werken, op basis van de specifieke vragen van de ondernemers.” Kjell Clarysse, zelf een ervaren ondernemer, vult aan: “In de fase waarin bedrijven bij ons komen zijn ze heel sterk met een product bezig. Het gaat erom dat ze ook echte bedrijvenbouwers worden.”