Spontane staking breekt uit bij De Lijn na aankondiging over sluiting stelplaatsen en onderhoudscentra

Bij De Lijn zijn op verschillende plaatsen in Vlaanderen spontane stakingen uitgebroken na de aankondiging van de directie van de vervoermaatschappij dat een aantal stelplaatsen en onderhoudscentra worden gesloten. De dienstregeling is her en der verstoord.

Het personeel is kwaad over de manier waarop de boodschap werd gebracht, zegt ACOD-vakbondsman in Vlaams-Brabant Stefaan Laroy. Hij eist meer informatie over wanneer de sluitingen zullen gebeuren en waar het personeel nadien terecht kan. ‘Laat de mensen niet in het ongewisse’, vraagt hij.

Ook in West-Vlaanderen heeft het personeel emotioneel gereageerd, zeg ACOD-secretaris Petra Depoorter. ‘Het kwam als een donderslag. De mensen wisten niet dat er iets in de pijplijn zat’, zegt zij. De werknemers van de drie stelplaatsen die De Lijn in West-Vlaanderen wil sluiten, zullen volgens haar minstens 20 kilometer verderop moeten gaan werken.

Impact

‘Die mensen zijn van de kaart. Voor zij die om de hoek wonen en nooit een auto kochten omdat ze met de fiets naar het werk kunnen, kan de financiële impact ernstig zijn’, aldus Depoorter, die in de namiddag in de getroffen stelplaats in Diksmuide was. De vakbond eist een compensatie voor het personeel dat moet verhuizen. ‘Met wat De Lijn nu heeft voorgesteld – 1.500 euro bruto – kan je niets doen. Daar koop je zelfs geen elektrische fiets voor.’

Hinder

De Lijn zei eerst dat het protest hinder voor de reizigers veroorzaakt in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, later in de namiddag kwam daar ook de provincie Antwerpen bij. Volgens ACOD heeft in West-Vlaanderen tussen 11.30 en 15 uur bijna geen enkele bus gereden. Het personeel in de hoofdstelplaatsen in Oostende, Brugge en Kortrijk is uiteindelijk wel weer aan de slag gegaan zodat schoolkinderen naar huis kunnen, zegt de vakbond.

Verhuis van 280 jobs

De Lijn wil vier stelplaatsen grondig renoveren en dertien nieuwe stelplaatsen/onderhoudscentra bouwen. Acht stelplaatsen en vijf onderhoudscentra – goed voor 280 voltijdse jobs – worden gesloten en geïntegreerd in andere locaties. De betrokken chauffeurs en technici zullen verhuizen naar naburige locaties, zo kondigde De Lijn aan.

De Lijn-woordvoerder Marco Demerling zegt dat de directie nog verdere informatie zal delen met de werknemers. ‘We gaan alles wat is aangekondigd, zo goed mogelijk uitleggen en individuele gesprekken voeren om het personeel te begeleiden. Een veranderingsproces is voor niemand gemakkelijk. We hebben alle mensen nodig.’