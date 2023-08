Solvay houdt vast aan jaarprognoses na winst- en omzetdaling 

Net als andere spelers in de wereldwijde chemiesector heeft Solvay een kwartaal in dalende lijn achter de rug. Zowel winst als omzet gingen lager, waarbij de winst beter dan verwacht door de Bloomberg-analisten is, maar de omzet minder dan verwacht. Solvay bevestigt de eerdere prognoses voor winst en kasstroom voor heel 2023.

De omzet in het tweede kwartaal ging tegenover een jaar eerder 11,2 procent lager tot 3,09 miljard euro. De oorzaak is niet ver te zoeken, met een afkoelend macro-economisch klimaat. Een en ander werd deels gecompenseerd door 4 procent hogere prijzen, wat 144 miljoen euro opleverde. ‘De lagere volumes op jaarbasis hadden een brede basis in verschillende eindmarkten, waaronder de batterij-, landbouw-, bouw- en consumentenindustrie’, klinkt het donderdag in het resultatenbericht.

De onderliggende ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging 8,6 procent neerwaarts tot 790 miljoen euro. Enkele lijntjes lager in de tabellen geeft dat een onderliggende nettowinst van 426 miljoen euro (-9,2 procent) tegenover 470 miljoen euro twaalf maanden eerder. Finaal blijft er minder nettowinst over: 197 miljoen euro na een daling met 72,1 procent. Daarbij verwijst Solvay naar een hoger bedrag aan voorzieningen. Die namen vorig kwartaal met 248 miljoen euro toe, in hoofdzaak door een voorziening van 229 miljoen verbonden aan een PFAS-schikking in de VS. Eind juni had Solvay die miljoenenschikking over vervuiling met PFAS in de staat New Jersey aangekondigd.

Qua kostenbeheersing is er sprake van 36 miljoen euro structurele kostenbeheersing in het eerste halfjaar. Sinds 2019 is zo 502 miljoen euro bespaard, anderhalf jaar sneller dan de doelstelling voor 2024, klinkt het.

De resultaten zijn in lijn met de verwachtingen, aldus het bedrijf van CEO Ilham Kadri. In een context van een uitdagende macro-economische omgeving met aanhoudende zwakke vraag ‘verwacht Solvay sterke marges en kostendiscipline te kunnen handhaven’. Het bedrijf bevestigt daarom de prognoses.

Solvay blijft voorts op schema om later dit jaar op te splitsen in twee beursgenoteerde entiteiten. Enerzijds Solvay met de activiteiten rond essentiële chemicaliën, zoals soda en peroxide. Anderzijds speciaalchemiebedrijf Syensqo, dat actief zal zijn rond bijvoorbeeld de speciale lichte materialen die worden gebruikt voor het maken van auto’s of vliegtuigen.

De beleggers reageren negatief op de cijfers. Het aandeel Solvay ging tot 4 procent lager. Rond 12.20 uur staat een verlies van net geen 3 procent op het koersenbord.