Softwareontwikkelaar Aaltra trekt naar het buitenland

De softwareontwikkelaar Aaltra connecteert mensen met toestellen. Na zeventien jaar, waarin het bedrijf organisch groeide zonder extern kapitaal, richt het zijn blik op het buitenland. “Elk Europees gezin moet een oplossing van Aaltra in huis hebben.”

Een kamertje van twee op drie meter vormt het kloppende hart van de softwareontwikkelaar Aaltra. Bobijnen met verschillende soorten kabels hangen naast een tiental types smartphones en tablets. Eronder staat een kleine 3D-printer om ideeën meteen visueel te maken. Rechts ervan ligt een Apple Vision Pro. “We zijn een van de weinige Belgische bedrijven die toestemming hebben gekregen om de camera van de VR-bril uit te lezen”, zegt CEO en oprichter Pieter-Paulus Vertongen. “Programmeurs mogen dat standaard niet doen, behalve om het toestel in een professionele context te kunnen gebruiken. We experimenteren met een aantal klanten hoe ze een VR-bril kunnen inzetten om hun installateurs te helpen.”

Internet of Things

Aaltra is een technologiebedrijf gespecialiseerd in het Internet of Things (IoT). Simpel gesteld: zijn software connecteert mensen met toestellen. Het doel van de softwareontwikkelingen is het leven van de gebruiker gemakkelijker te maken. Daarbij focust het bedrijf op drie categorieën. Het ontwikkelt eindproducten, zoals de applicaties voor Ontracx, een hulpmiddel om blessurevrij te lopen, en de software in de boordcomputer van Specter, een Belgische start-up van speedpedelecs. Daarnaast ontwikkelt het de apps voor energiesystemen, zoals van de laadpaalspecialist Smappee, de warmtepompbouwer Daikin en de dampkapproducent Novy, om die toestellen aan te sturen. Ten slotte focust het op installatiehandleidingen die gebruikt kunnen worden door installateurs en mecaniciens, waardoor de administratieve last verkleint en de workflow efficiënter wordt.

“Onze job is heel veelzijdig”, zegt Vertongen. “We moeten meedenken met de klanten, hen begeleiden in het proces en volledig ontzorgen.” Dat gebeurt volgens de CEO op verschillende manieren. De meeste klanten hebben een probleem en weten in welke richting ze de oplossing moeten zoeken, maar het ontbreekt hen aan de technische kennis. Een tweede groep heeft een probleem en weet helemaal niet hoe ze dat moet aanpakken. In beide gevallen organiseert Aaltra workshops om samen tot het beste resultaat te komen. Een derde groep weet exact wat ze wil en vraagt louter de technische uitvoering. “Zowel start-ups als mondiale spelers zijn hier welkom”, zegt Vertongen. “Maar als we niet kunnen uitdagen, werken we meestal niet samen met die klant. Dan zijn we als bedrijf te duur voor de meerwaarde die we kunnen bieden. Technologische ontwikkelingen zijn er niet alleen om mee uit te pakken. Ze moeten zinvol zijn.”

Radio ontleden

Het Internet of Things is een luik in de softwareontwikkeling. “Het was een zestal maanden een hype voor het werd ondergesneeuwd door alweer nieuwe ontwikkelingen”, zegt Vertongen. “Nochtans is het een heel interessante niche in de techsector. Ik wil altijd weten hoe toestellen ineenzitten en werken. Die interesse had ik al in mijn kindertijd. Toen ik tien jaar werd, kreeg ik een nieuwe radio met een casettedeck. Ik heb meteen een schroevendraaier gezocht om die uit elkaar te halen. Mijn mama was verschrikkelijk kwaad. (lacht) De volgende dag heb ik hem weer ineengedraaid en hij werkte nog.”

Als kind van een koppel architecten leek Vertongen even hetzelfde pad te zullen bewandelen. In de humaniora studeerde hij architectuur, waar hij zijn medeoprichter Ciel Berings leerde kennen. De tekenopdrachten deed hij echter digitaal, met een nul als resultaat op zijn rapport. De drang naar technologie bleek te groot. Aan de Howest-hogeschool in Kortrijk volgde hij de opleiding multimediale communicatietechnologie, om nadien in Kopenhagen internet en softwaretechnologie te studeren.

‘Mannen kijken soms te kortzichtig naar problemen, ze worden enorm uitgedaagd door de vrouwen op de werkvloer’ Pieter-Paulus Vertongen, Aaltra

Aaltra begon in 2007 als een websitebouwer. Van daaruit ontwikkelde het bedrijfje zich al snel tot een softwareontwikkelaar. Na tien jaar trok het volledig de kaart van IoT. Inspiratie en innovatie staan voorop. Daardoor kan de softwareontwikkelaar ook niet om de snelle ontwikkelingen en toepassingen van artificiële intelligentie (AI) heen. “Vandaag leggen we een link tussen mensen en machines via apps”, zegt Vertongen. “Morgen kan dat via een ander medium zijn, want ik zie smartphones niet veel meer evolueren. Daarom werken we volledig technologie-onafhankelijk en zoeken we bijvoorbeeld al naar oplossingen met VR-brillen, waar de info in de lens wordt getoond. De toekomst zit in de combinatie van AI, IoT en augmented reality om een extra laag aan de wereld toe te voegen.”

De CEO is ervan overtuigd dat de job van softwareontwikkelaar, zoals we die nu kennen, over vijf jaar niet meer bestaat. Wie vasthoudt aan het schrijven van broncodes, zal op zeer korte termijn geen job meer hebben. “De vraag van de klant vertalen naar een technologische oplossing: dat is de job van de toekomst. Daarom is het mijn visie dat al mijn werknemers generalisten moeten zijn. Aaltra kan weinig beginnen met specialisten in een bepaalde programmeertaal.”

Organische groei

Aaltra heeft dertig werknemers. Een derde zijn vrouwen, onder wie een groot deel programmeurs. Dat is uitzonderlijk in de sector. Vertongen: “Mannen kijken soms te kortzichtig naar problemen, ze worden enorm uitgedaagd door de vrouwen op de werkvloer.”

Vorig jaar draaide het bedrijf 2,4 miljoen euro omzet. De groei gebeurde steeds organisch, door te sparen en te investeren, waardoor Aaltra nog nooit extra kapitaal aan boord heeft moeten halen. Afgelopen zomer kocht Vertongen zijn medeoprichter Berings uit. Hij is nu de enige aandeelhouder en wil de groei op hetzelfde elan voortzetten. Over vijf jaar mikt hij op zo’n 75 werknemers.

Het komende jaar zet Aaltra in op andere Europese markten. Het bedrijf heeft al een klant in Denemarken en Zweden en wil de markten in Scandinavië dieper betreden. “De cultuur ligt dicht bij de onze en er zitten prachtige bedrijven”, zegt Vertongen. “Ik heb er de voorbije maanden een toer gedaan, om onze potentiële positionering te bepalen en een concurrentieanalyse uit te voeren. Daaruit blijkt voorlopig dat we een unieke plaats zouden kunnen innemen: er zijn veel softwarebedrijven en IoT-specialisten, maar de combinatie van IoT en gebruikerservaring zie je er bijna niet.” In eerste instantie zullen de buitenlandse klanten vanuit België worden bediend, maar Vertongen zegt zich voor te bereiden op het openen van extra kantoren.

“Ik hoef geen erkenning te krijgen voor de applicaties die we bouwen”, zegt Vertongen. “Mensen moeten onze technologie gebruiken zonder dat ze het beseffen. Maar het is wel mijn droom in elk Europees huishouden een oplossing van Aaltra te zien. En dat is 100 procent haalbaar.”