Socialistische vakbond dient klacht in tegen ING over arbeidswetgeving: ‘Manifest onjuist’, oordeelt bank

De socialistische bediendevakbond BBTK heeft een klacht ingediend tegen ING bij het Brusselse Arbeidsauditoraat. Volgens de vakbond past de bank de arbeidswetgeving niet toe. ‘Alweer manifest onjuist’, zo luidt de reactie van de bank over de beweringen van de vakbond.

Zo zegt BBTK dat de grootbank niet het verschuldigde loon en vakantiegeld uitbetaalt, in het bijzonder bij gedetacheerde werknemers. Federaal secretaris Dorine Cordy verwijst onder meer naar het niet uitbetalen van maaltijdcheques aan gedetacheerd personeel. ‘Volgens ING hebben gedetacheerde werknemers daar geen recht op.’

Nog volgens de vakbond hanteert de bank niet de correcte RSZ-aangiftes voor gedetacheerd personeel, wat volgens BBTK ‘neerkomt op sociale fraude’.

En de bank weigert volgens de vakbond ook informatie mee te delen aan de ondernemingsraad over afvloeiingen van personeel, waardoor geen sociaal overleg kan plaatsvinden.

BBTK beschuldigt de bank van liegen. ‘ING boekt extreme winsten op de kap van het personeel en heeft duidelijk geen probleem met liegen. Ze respecteren het sociaal overleg niet en schenden eerder gemaakte afspraken. Het is duidelijk dat zij weinig scrupules hebben en niet op een ethische manier handelen. We besloten daarom dan ook om een strafrechtelijke klacht in te dienen bij het Arbeidsauditoraat. Eerder overleg leverde niets op’, aldus Cordy.

In een reactie betreurt ING België de klacht. ‘ING betreurt dit ten zeerste aangezien dit haaks staat op het constructieve overleg dat de bank voert met haar werknemersvertegenwoordigers. De bank betreurt eveneens dat de door de BBTK verspreide informatie alweer manifest onjuist is’, klinkt het.

ING zegt de wetgeving wel degelijk te volgen. ‘De bank zal de tijd nemen om de inhoud van de eventuele klacht grondig te analyseren van zodra de bank deze ontvangt. ING wenst verder te benadrukken dat de bank te allen tijde haar wettelijke verplichtingen steeds nakomt en dat elke zinspeling op het tegendeel volstrekt onjuist is. Ook de bewering dat er een grote beweging is van personeel naar Nederland en dat ING niet zou voldoen aan haar sociale verplichtingen, is compleet uit de lucht gegrepen.’