Eén op de vier ondernemers ouder dan 45 jaar is vandaag bezig met de overdracht van zijn bedrijf. De overgrote meerderheid denkt die opvolging niet in de eigen familie te zullen vinden. Dat blijkt uit de Barometer Bedrijfsoverdracht van Bank van Breda.

Bank van Breda, de bank voor ondernemers en vrij beroepen, polste bij 343 ondernemersklanten hoe zij met hun opvolging omgaan. Uit de enquête blijkt dat één op de vier ondernemers ouder dan 45 jaar al actief bezig is met de overdracht van hun onderneming. 8 procent denkt daar binnen de twee jaar mee te beginnen, en 20 procent wil er binnen twee tot vijf jaar werk van maken.

Uit het onderzoek komen twee opmerkelijke vaststellingen naar voren. Ten eerste zegt ruim de helft van de ondervraagden dat ze na de overdracht van hun bedrijf aan de slag willen blijven – ook als ze de pensioenleeftijd al bereikt hebben. 36 procent wil blijven ondernemen, 28 procent hoopt als bestuurder actief te blijven en 24 procent ziet voor zichzelf een rol als mentor en coach van collega-ondernemers.

Ondernemers willen ook na verkoop actief blijven

“Het bereiken van de pensioenleeftijd staat voor de meeste ondernemers niet gelijk aan het einde van hun carrière”, zegt Kristoph Wauters, expert Van Breda Advisory. “Ondernemers zoeken na de bedrijfsoverdracht naar manieren om hun kennis en ervaring door te geven en actief te blijven in het bedrijfsleven. Sommigen gaan zetelen in de raad van bestuur van een ander bedrijf of ze helpen hun kinderen om iets totaal nieuws op te starten.”

Een tweede vaststelling is dat de overgrote meerderheid van de ondernemers geen opvolging zien binnen de eigen familie. Slechts 12 procent van de ondervraagden gaat ervan uit dat ze hun bedrijf kunnen overlaten aan hun kinderen. Mede daarom willen ze tijdig het proces starten om hun bedrijf over te laten en op zoek te gaan naar een externe overnemer.

De juiste prijs en de juiste overnemer: traject van vijf jaar

Daarbij zijn er in hun ogen twee grote uitdagingen. De belangrijkste is een correcte waardebepaling (70% van de respondenten), gevolgd door het vinden van de juiste overnemer (57%). Maar liefst 79 procent van de bevraagde doelgroep geeft aan daarvoor beroep te willen doen op extern advies en begeleiding.

“De juiste prijs bepalen en de juiste partij vinden zijn zaken die tijd vragen. Is je bedrijf verkoopklaar en ben je er als bedrijfsleider zelf klaar voor? Voor een antwoord op die vragen hou je het best rekening met een traject van vijf jaar”, zegt Valéry Dehoux van Van Breda Advisory.

Tijdens dat traject kunnen stappen worden gezet zoals het ‘zelfstandiger’ maken van de vennootschap. Dat is volgens 49 procent van de ondernemers een cruciale beslissing. Andere mogelijke stappen in het traject zijn een verdere bedrijfsprofessionalisering, overtollige liquide middelen uit de vennootschap halen, de omzet verhogen en bepaalde activa afsplitsen. “Het is belangrijk dat ondernemers kunnen aantonen dat de winstgevendheid van hun bedrijf toekomstbestendig is, ook als de bedrijfsleider zelf een stap terugzet”, aldus Kristoph Wauters.