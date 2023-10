Sioen wil afdeling in Moeskroen sluiten: 79 banen op de tocht

Textielgroep Sioen Industries wil zijn productieafdeling technische garens in Moeskroen sluiten. Daardoor staan 79 banen op de tocht.

Dat heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

Sioen geeft aan dat de afdeling structureel verlieslatend is. De prijzen van geïmporteerde technische garens, inclusief transport- en douanekosten, zijn substantieel lager dan de productiekosten in België, klinkt het.

Concurrentie uit Azië

“Gesubsidieerde overcapaciteit, goedkopere energie en arbeidskosten in Azië hebben geleid tot zeer hevige concurrentie, wat heeft geresulteerd in dumpingprijzen in Europa. Europa, en specifiek België, heeft moeite om effectief te concurreren onder deze moeilijke voorwaarden. De hoge energiekosten in Europa, gecombineerd met hoge loonkosten, hebben onze concurrentiepositie ernstig ondermijnd”, zegt Sioen Industries.

Het bedrijf zegt zich genoodzaakt te zien de productieafdeling technische garens te sluiten “om onze onderneming te stroomlijnen en te focussen op activiteiten die waarde genereren en toekomstperspectieven bieden”.

“We zullen ons best doen om zo veel mogelijk medewerkers intern binnen andere vestigingen van onze groep nieuwe mogelijkheden te bieden. Daarnaast zullen we in nauwe samenwerking met de vakbonden ons uiterste best doen om de betrokken medewerkers te ondersteunen bij het vinden van nieuwe werkgelegenheid”, aldus de textielgroep.

