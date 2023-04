Samsung gaat minder geheugenchips produceren nu de klanten met grote voorraden zitten en de prijzen zijn gedaald. “Samsung volgt daarmee concurrenten die de productie al eerder terugschroefden.” Er is wel een strategische verklaring voor de late reactie.

De coronaperiode was voor veel mensen de tijd bij uitstek om extra beeldschermen in een geïmproviseerd thuiskantoor te plaatsen en de technologie te upgraden. Tegelijk lagen de fabrieken waar computerchips werden gemaakt een tijd stil, wat tot het beruchte chiptekort leidde. Fabrikanten van chips hadden nadien moeite om de vraag bij te benen, maar na het opheffen van lockdowns in grote delen van wereld veranderde die situatie snel en was het aanbod aan chips voor bijvoorbeeld smartphones of datacenters dan weer te groot.

Bij zijn voorlopige kwartaalcijfers meldt Samsung dat het de productie van geheugenchips zal “verlagen tot een betekenisvol niveau”. De beslissing volgt op een daling van de operationele winst met 96 procent tot 600 miljard won, omgerekend 416 miljoen euro. Dat is het laagste resultaat sinds 2009, toen de financiële crisis voor een dip in de vraag naar elektronica zorgde. In de chipsector werd al uitgekeken naar een productieverlaging door Samsung.

Late reactie

Eerder zag het bedrijf in een dalende vraag geen reden om minder halfgeleiders te maken, waardoor de onverkochte voorraden alleen maar groter werden. Dat zette de prijzen onder druk. In het eerste kwartaal van 2023 daalde de prijs van DRAM-geheugen met 20 procent. NAND-halfgeleiders werden 10 tot 15 procent goedkoper, berekende het marktonderzoeksbedrijf TrendForce.

‘Dankzij zijn grote cashbuffer kon Samsung zijn productie veel later verminderen. Zo kan het marktaandeel afsnoepen van concurrenten. Hier plukt Samsung later de vruchten van’ Siddy Jobe, Econopolis

“De prijsdaling zal doorzetten richting 30 à 40 procent en dit zagen we zeker aankomen”, bevestigt Siddy Jobe, beheerder van het Exponential Technology-fonds bij Econopolis. “Concurrent SK Hynix heeft in september vorig jaar al aangekondigd dat het zijn investeringen zal halveren. Micron Technology schroeft zijn investeringen terug met meer dan 30 procent. Samsung is natuurlijk een grotere speler met een stevige cashbuffer. Daarom kon het de productie langer hoog houden en zo wat extra marktaandeel afsnoepen. Dat ondanks de negatieve marges, maar Samsung zal hier later de vruchten van plukken.”

Groei in 2024

De prijzen zullen nu weer stijgen, verwachten de analisten. “In de tweede helft van het jaar moeten de prijzen weer hersteld zijn en zal de productie normaliseren. Tegen volgend jaar moeten we weer een graduele groei zien in de markt van geheugenchips”, voorspelt Sobe. “Dat komt omdat de vraag weer zal toenemen naar chips voor pc’s en smartphones. Er was een voorraadopbouw.”

De aankondiging van de Zuid-Koreaanse gigant heeft alvast een positief effect op zijn beurskoers. Vrijdagmiddag stond die ruim 4 procent hoger. Ook de aandelen van concurrenten schoten omhoog. “De hele markt zat eigenlijk te wachten op deze reactie van Samsung, omdat die prijs van de geheugenchips sterk beïnvloedt.”

Dat de productie van pakweg olie kunstmatig wordt beperkt om de prijs te beïnvloeden, is iedereen wel gewend, maar Siddy Sobe stelt dat ook de chipproductie in het verleden al vaker werd teruggedrongen. Al is dat wel minder gangbaar. “10 à 15 jaar geleden was de markt van geheugenchips sterk gefragmenteerd, met een tiental spelers. Toen zagen we vaker cyclische bewegingen in de productie met ook soms faillissementen tot gevolg. Ondertussen is de markt sterk geconsolideerd en zijn er drie spelers: Micron, SK Hynix en Samsung. Er heerste dus een zekere verwachting dat die cycliciteit was verminderd, maar de coronaperiode heeft spaken in de wielen gestoken.”

Siddy Jobe van Econopolis, beheerder van het Exponential Technology-fonds © Econopolis

Grote investeringen

Hoewel de productie dus tijdelijk een halt wordt geroepen, kunnen we niet hetzelfde zeggen over de investeringen die Samsung doet. Het bedrijf maakte vorige maand nog bekend dat het 300 biljoen won of 208,57 miljard euro zal uitgeven in de komende 20 jaar omeen enorme fabriek voor halfgeleiders te bouwen in zijn thuisland. Het wordt de grootste ter wereld. Het past in Samsungs strategie om tegen 2030 de grootste fabrikant van halfgeleiders te worden. Samsung is al de grootste in geheugenchips.

‘Naast geheugenchips maakt Samsung ook logic chips, gebruikt voor de rekenkracht van datacenters. Die activiteit kan nog groeien, zeker met de doorbraak van artificiële intelligentie’ Siddy Jobe, Econopolis

“Dat Samsung echt de grootste wordt in de markt van halfgeleiders in haar geheel, zal nog een hele opgave zijn. Het Taiwanese TSMC staat nog heel sterk. Anderzijds zijn de grote investeringen die Samsung doet een goede zaak. Naast geheugenchips maakt Samsung ook logic chips, gebruikt voor de rekenkracht van datacenters. Die activiteit kan nog groeien, zeker met de doorbraak van artificiële intelligentie. TSMC is in die categorie nu de grootse.”

Dat Samsung nog wel wint wist te boeken in het eerste kwartaal van 2023, is mogelijk te danken aan de introductie van zijn nieuwste smartphone Galaxy S23. Witgoed van het Zuid-Koreaanse concern verkocht mogelijk minder goed doordat mensen de hoge inflatie in hun portemonnee voelen. Samsung komt later deze maand met zijn volledige kwartaalbericht, waarin ook de nettowinst staat.