DataCrunch, de onderneming van de Belgische oprichter Ruben Bryon, is een van de boomende techbedrijven van Finland. De scale-up groeit zo hard dat het vorig jaar voor de tweede keer op rij in de top tien van de Finse Deloitte Fast 50 belandde. DataCrunch surft mee op de ontbolstering van artificiële intelligentie en heeft goede relaties met de Amerikaanse chipreus Nvidia.

Wanneer we binnenkomen in het kantoor van DataCrunch, in het tot de start-upcampus Maria 01 verbouwde oude ziekenhuiscomplex in Helsinki, staan de schoenen van de medewerkers, nog nat van de sneeuw, naast elkaar. Er staan enkele stoelen klaar die DataCrunch van een ander bedrijf kreeg. Zoals het een community betaamt, wisselen de 180 techondernemingen in het complex vlot kantoormeubilair uit met elkaar. DataCrunch is op de campus al een paar keer verhuisd, van een kleine ruimte die het deelde met andere start-ups naar een almaar groter eigen kantoor.

De scale-up groeit zo hard dat het vorig jaar voor de tweede keer op rij in de lijst van de Finse Deloitte Fast 50 belandde. Het consultancybedrijf Deloitte maakt elk jaar per land een ranglijst van de snelst groeiende jonge techbedrijven, afgemeten aan de omzet van de afgelopen vier jaar. Vorig jaar prijkte DataCrunch in die ranglijst op de negende plek, met een groei van 1.860 procent. De scale-up draait nu 12 miljoen euro omzet met zo’n vijfendertig mensen – eind dit jaar zal dat aantal wellicht boven de vijftig uitkomen.

DataCrunch nam in 2020 een vliegende start. “Een groot voordeel tegenover heel wat concurrenten is dat wij al een product hadden”, zegt Ruben Bryon. “Bij ons staat het paard voor de kar. Een paar maanden na de lancering waren we al winstgevend en we zijn dat gebleven. Er was echt vraag naar onze diensten. Ik ben blij dat we op deze manier kunnen groeien. Dat is heel anders dan eerst x aantal miljoenen euro’s ophalen om daarna pas je bedrijf in elkaar te steken.”

Specifieke doelgroep

DataCrunch profiteert mee van de ontbolstering van artificiële intelligentie (AI). Het vergt veel rekencapaciteit in de cloud om de AI-toepassingen van bedrijven overal ter wereld – algoritmes, dataverwerking of machinelearning – te doen draaien. “Wij leveren de rekenkracht aan de bedrijven die bezig zijn met AI. Het gaat om heel specifieke diensten voor een specifieke doelgroep”, zegt Ruben Bryon, de oprichter en CEO van DataCrunch. “Initieel waren onze gebruikers hackers, mensen die thuis bezig zijn met machinelearning of kleine bedrijven, maar nu leveren we ook diensten aan grote bedrijven als Sony.”

DataCrunch doet aan ‘GPU-as-a-service’: het biedt grafische GPU-chips, servers en andere hardware als dienst aan zijn klanten. Daarvoor werkt het onder meer samen met de Amerikaanse AI-chipreus Nvidia. “We hebben al vrij snel een goede relatie opgebouwd met Nvidia, zodat we toegang hebben tot de nieuwste machines. Daardoor konden we al vroeg een naam voor onszelf maken.” Het is een markt met een enorm potentieel. Het Britse zakenblad The Economist citeerde onlangs cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA): dat verwacht dat de stroom die datacenters verbruiken de komende twee jaar door de opkomst van AI ruim zal verdubbelen tegenover 2022, tot 1.000 terrawattuur in 2026.

Neo clouds

Zogenoemde hyperscalers – zoals de Amerikaanse giganten Amazon, Microsoft en Google, de grootste clouddienstaanbieders ter wereld – zijn daarom volop nieuwe datacenters aan het bouwen voor generatieve AI. Omdat daarvoor enorm veel energie nodig is, investeren ze ook volop in kernenergie.

Naast die hyperscalers is er een nieuw peloton AI-cloudbedrijven aan het ontstaan, die neo clouds worden genoemd. De Amerikaanse vaandeldragers, bedrijven zoals CoreWeave of Lambdalabs, zijn ondertussen ook al miljarden dollars waard. In Europa haalde het Franse Flex.AI 30 miljoen dollar op en het Finse DataCrunch 18 miljoen dollar. Op die snelgroeiende markt droomt Ruben Bryon op termijn van een beursgang voor zijn bedrijf.

RUBEN BRYON “Bij ons staat het paard voor de kar.”

Bryon deed voor zijn eerste zaaironde in 2021 behalve op eigen middelen ook een beroep op friends, family & fools. Ook zijn zus Maaike Bryon, vennoot en gedelegeerd bestuurder bij het makelaarsbedrijf Groep Claeys, stapte in. Eind vorig jaar kwam er een grotere ronde van 13 miljoen euro, waarvan de grote helft bestond uit durfkapitaal en de rest uit bankleningen. Tot die investeerders behoort onder meer de Fin Oskari Saarenmaa, de medeoprichter van het AI-bedrijf Aiven, een van de Finse unicorns – techbedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Ook enkele businessangels uit Denemarken, Zwitserland en de Verenigde Staten, van wie er ervaring opdeden bij het AI-bedrijf Google DeepMind, investeerden in de scale-up.

Minder energie

DataCrunch wil het verschil met zijn concurrenten maken door zijn servers en diensten volledig op hernieuwbare energie te laten draaien. Nu deelt DataCrunch nog datacenters, maar vanaf dit jaar wil het die zelf bouwen in Finland en IJsland. “Wij willen de groenste provider zijn. Onze datacenters draaien volledig op groene energie en hebben minder energie voor de koeling nodig, doordat ze in Finland en IJsland staan (waar de temperatuur gemiddeld veel lager is, nvdr). In Helsinki werken we met hernieuwbare energie, onder meer van restwarmte. In IJsland kunnen we gebruikmaken van energie op waterkracht en geothermie.” Zo kan DataCrunch zich in de markt zetten als koolstofneutrale – en in de toekomst mogelijk zelfs koolstofnegatieve – AI-cloudleverancier.

De West-Vlaamse boerenzoon Ruben Bryon was als kind al gepassioneerd door computers. Na zijn master industriële wetenschappen bouwkunde aan de KU Leuven ging hij aan de slag bij een bouwbedrijf, maar hij voelde al snel dat zijn passie elders lag. Hij richtte zijn eigen zaak op, gespecialiseerd in 3D-visualisaties. Nadat hij een Finse had leren kennen die met het Erasmus-programma in Gent was komen studeren, verhuisde het koppel net voor de covidpandemie naar Helsinki, waar hij zijn nieuwe start-up optuigde. “Een bedrijf oprichten is hier extreem veel gemakkelijker dan in België. Elk uur dat je bezig moet zijn met met nadenken over de oprichting en de boekhouding, is uiteindelijk verloren productiviteit.”

Silicon Valley

In maart reist Bryon voor een paar maanden naar de Amerikaanse techvallei Silicon Valley: “Daar zitten onze grootste potentiële klanten en de bulk van onze concurrentie.” Tegelijk wil DataCrunch zijn Europese herkomst blijven uitspelen. “Om bepaalde diensten te leveren aan Europese klanten zoals overheden, medische bedrijven en ondernemingen in de defensiesector is compliance met de Europese wetgeving nodig. Onze Amerikaanse concurrenten zullen daar geen toegang toe hebben”, zegt Bryon.

Het groeibedrijf zit volop in de fase waarin er meer structuur in het bedrijf wordt gebracht. “Mijn rol is enorm geëvolueerd tegenover het begin”, zegt Ruben Bryon. “Plots zit je meer in een managementrol. Je moet constant proberen te zien waar je tekortschiet en mensen inschakelen om de gaten te vullen.”

Net zoals in België zet de zoektocht naar mensen met de juiste profielen de grootste rem op de groei. “Het wordt almaar moeilijker, omdat we naarmate we groeien mensen zoeken met een steeds specifiekere ervaring in een bepaald domein”, legt Ruben Bryon uit. “Je kunt niet blijven zoeken naar zulke ervaren profielen. Ik zie ons almaar meer mensen aanwerven die rechtstreeks van de universiteit komen, om ze zelf op te leiden.”