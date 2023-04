Regering laat alle opdrachten van bpost voor overheid onderzoeken

Er komt een onderzoek naar alle opdrachten die bpost heeft gedaan voor de overheid. Het kernkabinet van de federale regering heeft woensdag ingestemd met dat voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). De regering zal zich ook juridisch laten bijstaan. ‘Het is voor mij vanzelfsprekend dat elke euro die teveel betaald werd, moet worden terugbetaald’, aldus de minister.

Het postbedrijf zit al even in het oog van de storm. Zo is er mogelijk sprake van illegale afspraken bij het binnenhalen van de concessie om kranten te mogen bedelen. Deze week is bovendien uit een eigen audit gebleken dat bpost de overheid voor andere contracten te veel aanrekende.

‘Het lijkt of bpost vandaag van incident naar incident gaat. Daar moet paal en perk aan gesteld worden’, zegt De Sutter woensdagmiddag na afloop van het kernkabinet. ‘We gaan over tot een globale audit van alle opdrachten die bpost deed voor de overheid.’ Daarnaast zullen premier Alexander De Croo en de minister alle mogelijke opheldering vragen over contracten en opdrachten waarvoor bij bpost alarmbellen afgingen.

De regering zal ook een advocaat onder de arm nemen om na te gaan welke stappen ze moet ondernemen. ‘Het is voor mij vanzelfsprekend dat elke euro die te veel betaald werd, moet worden terugbetaald. Als er wantoestanden hebben plaatsgevonden, dan hangen daar onvermijdelijk gevolgen aan vast’, is De Sutter duidelijk.

‘Bpost liet eerder al weten dat ze intern alle stenen willen omdraaien, maar ook langs de kant van de regering willen we alles tot het bot uitspitten’, gaat de minister voort. ‘Als er grote kuis gehouden wordt, komen er onfrisse zaken naar boven, maar dat betekent niet dat we moeten ophouden met vegen. Integendeel, we moeten dit aangrijpen om tot op de bodem te gaan.’

