Reactie Sergio Herman na verlies van twee Michelinsterren: ‘Waar het eb is, komt altijd weer vloed’

Het restaurant Pure C in Cadzand verliest zijn twee Michelinsterren in de Nederlandse gids anno 2023. Het gevolg van een nieuwe aanpak van Michelin. De procedure moet los gezien worden van de kwaliteit van het restaurant, reageert Sergio Herman in een verklaring.

Eind vorig jaar vertrok de Nederlandse topchef Syrco Bakker bij Pure C. Hij stond twaalf jaar lang aan het roer in het restaurant. “Pure C is het eerste restaurant in Nederland, dat door Michelins hernieuwde procedure uitgeschreven wordt en daardoor zich met de nieuwe chef zijn status opnieuw zal moeten bewijzen. Deze procedure moet los gezien worden van de kwaliteit van het restaurant”, aldus Sergio Herman.

“Vandaag is het voor ons en onze gasten wellicht onbegrijpelijk dat we ons opnieuw moeten presenteren. Ik durf oprecht zeggen dat kwaliteit altijd zegeviert. Waar het eb is, komt altijd weer vloed”, klinkt het.

Met Jeffrey Laarberg als chef-kok en het ervaren zaalteam, bestaande uit maître d’hôtel Gilo de Cooman en sommelier Tim Theuns twijfelt Sergio Herman “geen seconde aan de toekomst van Pure C”.