Proximus verhuist hoofdzetel naar Tour & Taxis en verkoopt torens aan vastgoedontwikkelaar Nextensa

Vastgoedontwikkelaar Nextensa gaat exclusieve onderhandelingen voeren met Proximus over een verhuis van de hoofdzetel van het telecombedrijf naar Tour & Taxis in Brussel en een verkoop van de torens van Proximus nabij het Brusselse Noordstation aan Nextensa. “De onderhandelingen gaan de laatste fase in”, zo meldt Nextensa woensdagmiddag in een persbericht.

Proximus was al een tijd op zoek naar een nieuwe Brusselse hoofdzetel, ofwel op een nieuwe locatie ofwel via een renovatie van haar torens. In 2022 had Proximus een akkoord bereikt met projectontwikkelaar Immobel over een renovatie van de torens, maar Immobel zag vorige zomer alsnog af van de plannen.

Proximus heeft uiteindelijk beslist om zijn zetel te vestigen op de Tour & Taxis-site, in het nieuwe Lake Side-project van Nextensa. “De Proximus Campus Brussels zal grotendeels ondergebracht worden in te ontwikkelen kantoorgebouwen van het Lake Side-project, de laatste zone van de herontwikkeling van de Tour & Taxis-site”, klinkt het.

De verhuis van de werknemers van Proximus die gevestigd zijn in het Boréalgebouw naar Tour & Taxis is voorzien voor de eerste helft van 2027. Tegen het einde van de eerste helft van 2029 zullen alle diensten en werkplekken van de Proximus Campus aanwezig zijn. Met de aankoop van de Proximus-torens start Nextensa een nieuwe herontwikkelingsproject. Details over de toekomstplannen zouden in de komende maanden uitgewerkt en gecommuniceerd worden.

De definitieve contracten zullen naar verwachting tegen het tweede kwartaal van dit jaar ondertekend worden.

De handel in het aandeel Nextensa werd woensdag op de beurs van Brussel opgeschort in afwachting van de publicatie van het persbericht.