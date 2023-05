Productie bij Nederlandse autofabriek Nedcar ligt dinsdag stil door staking

Autofabriek Nedcar in het Nederlandse Born, vlak bij de grens met België waar ook veel Belgen werken, gaat dinsdag voor 24 uur plat. De vakbonden hebben vrijdagmiddag een stakingsoproep voor dinsdag 30 mei gelanceerd, laat de Nederlandse vakbond FNV weten.

Bestuurder Peter Reniers van FNV Metaal zei vrijdag dat de vakbonden korter op de bal gaan spelen. “Dinsdag gaat tijdens de eerste stakingsdag een nieuwe stakingsoproep de deur uit voor dezelfde week. Op welke dag laten we nog even in het midden.”

De staking volgt op het mislukken van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Dat moet er komen omdat begin volgend jaar een contract afloopt met BMW voor de productie van MINI’s in Born. Een opvolger is nog niet gevonden, zodat massaontslagen in het verschiet liggen. Bij Nedcar werken 3.800 mensen. Voor het overgrote deel van hen is er binnenkort geen werk meer.

Het bod dat VDL afgelopen maandag deed voor een ontslagvergoeding, is door de leden van de vakbonden donderdag volledig en unaniem weggestemd. ‘VDL moet met een beter bod komen dat recht doet aan de trots, waarmee de werknemers in Born auto’s maken’, aldus Reniers. ‘We beginnen de onderhandelingen weer van voor af aan. Er moet duidelijkheid komen.’

VDL liet donderdag weten niet van zins te zijn met een beter bod te komen. ‘BMW zal ook druk uitoefenen’, verwacht Reniers. ‘BMW heeft een extra order besteld van 3.500 auto’s, die nog voor de zomer klaar moeten zijn. Die zullen toch gemaakt moeten worden.’