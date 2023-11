Prijsstijgingen beperken omzetverlies bpost

Bpost heeft de omzet in het derde kwartaal zien dalen, maar de hogere prijzen die de postgroep in België aanrekent aan klanten hebben het inkomstenverlies beperkt. Het bedrijf bevestigt wel zijn winstprognose voor het hele jaar, die het als gevolg van de aan het licht gekomen wanpraktijken met overheidscontracten in april had ingetrokken.

Vanaf juli tot en met september boekte bpost een omzet van 978,5 miljoen euro. Het gaat om een daling met 4,2 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Het zijn de Belgische activiteiten die de meubelen redden. In de thuismarkt ging de bedrijfsopbrengst er met 6,2 procent op vooruit tot 538,4 miljoen euro. Duurdere postzegels compenseerden in grote mate het lagere postvolume. Wat pakjes betreft, stegen zowel het volume (+5,5 procent) als de prijzen die bpost aanrekende (+6,6 procent).

De omzet van de Noord-Amerikaanse activiteiten – E-Logistics North America – viel met 17,6 procent (-10,8 procent bij constante wisselkoersen) terug tot 310,3 miljoen euro. E-commercedochters Radial en Landmark noteerden daar lagere volumes. Bij de Europese en Aziatische activiteiten – E-Logistics Eurasia – daalden de opbrengsten met 2,4 procent tot 151,6 miljoen euro. Bpost wijst op ‘ongunstige marktomstandigheden’ in het Verenigd Koninkrijk en minder nieuwe klanten in Azië.

Als gevolg van de provisie van 75 miljoen euro die bpost aanlegde in verband met de wanpraktijken bij overheidscontracten, kwam het bedrijfsresultaat (ebit) in het derde kwartaal uit op -50,1 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat – met name zonder de impact van die voorziening – bedraagt 28,1 miljoen euro (+8 procent). Dat is fors meer dan analisten hadden verwacht.

Bpost schuift nu zijn in april ingetrokken prognose van een aangepast bedrijfsresultaat van 240 miljoen tot 260 miljoen euro in heel 2023 weer naar voren: ‘boven de 240 miljoen euro’, klinkt het nu. Wat de omzet betreft, rekent het bedrijf op een ‘eencijferige procentuele daling’.