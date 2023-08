PayPal komt met eigen digitale munt: ‘Bedrijven willen het logge apparaat Europa voor zijn’

Het Amerikaanse PayPal heeft een eigen cryptomunt ontwikkeld. Dat maakte de fintechgigant maandag bekend. De zogenoemde stablecoin, die de naam PayPal USD draagt, is beschikbaar in de Verenigde Staten.

“De verschuiving naar digitale valuta vereist een stabiel instrument dat zowel digitaal is als gemakkelijk te koppelen aan fiatvaluta zoals de Amerikaanse dollar”, zei PayPal-CEO Dan Schulman in de Financial Times. Stablecoins zijn cryptomunten die de koers van fiatgeld, zoals de dollar en de euro, zo nauwgezet mogelijk volgen. Daardoor vinden sommige traders ze interessant als alternatieve belegging. Eén PayPal USD-coin kost gebruikers 1 dollar.

Not so stable

Ondanks hun naam zijn zulke munten echter al vaak instabiel gebleken. Zo veroorzaakte de crash van de stablecoin Terra (LUNA) een bloedbad op de cryptomarkt. Ook over Tether (USDT), de grootste stablecoin op de markt, hebben waakhonden vragen. Hoe de waarde van de 83 miljard in omloop zijnde munten exact gedekt wordt, blijft namelijk een mysterie. Twee jaar geleden werd bekend dat Tether de waarde van zijn stablecoins vooral stut met handelspapier.

Vanwaar komt de aantrekkingskracht dan voor PayPal? “PayPal wil een digitale munt hebben zonder de volatiliteit van crypto”, stelt Gertjan Verdickt, assistent-professor financiële economie aan de KU Leuven. “Want een van de zaken die een munt moet hebben, is waardevastheid. Dat is bij Bitcoin (de meest waardevolle cryptomunt, nvdr) vrij moeilijk. Nu bedraagt de koers zo’n 29.000 dollar. De piek is ooit 67.000 dollar geweest. De opslag van waarde zit daar dus wat fout. Bij stablecoins, zoals deze PayPal USD, is dat hokje beter afgevinkt.”

Digitale euro

Is het tijdstip ook niet wat vreemd, gezien de flink terugvallende populariteit van crypto sinds het recordjaar 2021? “Ik weet dat niet”, aldus nog Verdickt. “Als je het sinds het jaarbegin bekijkt, staat de bitcoin zo’n 70 procent in de plus. Ik weet ook niet of er momenteel zoveel negatief cryptonieuws is. Waarom ik het ook niet zo heel raar vind is, is dat de Europese Commissie een zestal weken geleden op de proppen kwam met haar ballonnetje van de digitale euro. In navolging daarvan begrijp ik wel waarom privébedrijven eerst op de kar wilden springen en het logge apparaat Europa voor willen zijn.”

