Overname Imperial door What’s Cooking? op losse schroeven

De geplande overname door vleesbedrijf What’s Cooking? – het voormalige Ter Beke – van concurrent Imperial staat op losse schroeven. Het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) stelt immers voor de transactie niet goed te keuren. Dat meldt het vleesbedrijf uit het Oost-Vlaamse Lievegem.

What’s Cooking? – vooral bekend om zijn charcuterie en lasagne van Come a Casa – kondigde in 2021 aan dat het Imperial in België en Stegeman in Nederland zou overnemen van de Mexicaanse voedingsmultinational Sigma. Het bedrijf wil zo de ommezwaai naar meer vegetarische en plantaardige producten versnellen: Imperial-Stegeman staat immers sterk in plantaardige alternatieven.

De Belgische en Nederlandse mededingingsautoriteiten buigen zich momenteel nog over de deal, maar het ziet ernaar uit dat alvast de BMA dwars zou kunnen liggen. Het auditoraat van de Belgische concurrentiewaakhond stelt voor om de overname niet goed te keuren, laat What’s Cooking? weten. Het is nu aan het college van de BMA om de knoop door te hakken.

‘What’s Cooking? is het niet eens met het standpunt van de onderzoeksdienst, in het bijzonder omdat het voorbijgaat aan de internationale concurrentie waarmee de onderneming wordt geconfronteerd op een grensoverschrijdende markt voor de levering van voornamelijk homogene huismerkproducten’, reageert het vleesbedrijf. Dat zal ‘in de komende dagen zijn schriftelijke opmerkingen bij het niet-bindende voorstel van het auditoraat overmaken.

In 2022 was What’s Cooking? goed voor een omzet van 781 miljoen euro en telde het ruim 3.000 werknemers.

Het bedrijf, met beursnotering in Brussel, heeft twaalf fabrieken in België, Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Imperial heeft vijf productievestigingen in België, Stegeman één in Nederland.