One Million Club: Paperbox verhoogt efficiëntie verzekeraars

Het Gentse AI-bedrijf Paperbox, dat verzekeraars helpt efficiënter te werken, lanceert een nieuwe versie van zijn platform. Door nog beter te analyseren wat er op binnenkomende correspondentie staat, wil de scale-up klantbeheerders nog meer inzicht geven, zodat ze claims vlotter kunnen verwerken.

“Door de inhoud van mails samen te vatten, er een takenlijst van te maken en er een bepaalde prioriteit aan toe te kennen, kan een verzekeraar zijn klant sneller en beter helpen. Door communicatiestromen zoals post, e-mails, maar ook WhatsApp centraal te verwerken, kunnen we met behulp van artificiële intelligentie een verzekeraar of makelaar beter aansturen”, Frederic Stallaert, medeoprichter van Paperbox. “Dat doen we bijvoorbeeld door een schadegeval automatisch te verwerken, ontbrekende informatie op te vragen, de klant op de hoogte te houden, en te informeren over nieuwe verzekeringsproducten.”

Stallaert en zijn collega’s Stijn Decubber en Maarten Callaert waren in 2021 bij het techbedrijf ML6 aan de slag, toen ze voelden dat het academisch onderzoek naar natural language processing op een kantelpunt kwam. Net op dat moment klopte Belfius Verzekeringen aan met de vraag om binnenkomende mails automatisch in te lezen en te analyseren, zodat het schadeclaims eenvoudiger kon verwerken. Het trio besloot er een volwaardig product rond te bouwen, en Paperbox werd een spin-off van ML6.

“We hebben 1 miljoen euro recurrente omzet en klanten in vijf landen”, zegt Stallaert. “Tot op vandaag is Paperbox volledig eigendom van ons en ML6, maar nu is de tijd rijp om geld op te halen en onze groei te versnellen. We merken dat verzekeraars in andere landen op dezelfde pijnpunten botsen als hun collega’s in België.”