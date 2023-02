Ondernemersvertrouwen herstelt licht

Het ondernemersvertrouwen in België is in februari licht verbeterd, ondanks een stevige terugval van het vertrouwen in de handel. Dat heeft de Nationale Bank woensdag gemeld.

De indicator van het ondernemersvertrouwen kwam voor februari uit op -12,8, tegen -13,5 in januari. Het is de derde verbetering op rij.

Het vertrouwen nam toe bij de verwerkende nijverheid, (van -16,7 tot -14,8) waar vooral de voorraden gunstiger beoordeeld worden, en in de bouwsector (van -6,6 tot -5,8) . De bouwondernemers zijn positiever gestemd op basis van ‘een hogere benutting van het beschikbare materieel en positievere vraagvooruitzichten’, aldus de Nationale Bank.

Het ondernemersklimaat verslechterde daarentegen in de dienstverlening aan bedrijven (van – 6,6 tot -5,8) en vooral in de handel (van -14,2 tot -24,2) .

‘De indicator liep zeer sterk terug in de handel, wegens de aanzienlijke daling van de vraagvooruitzichten, die de afgelopen twee maanden weliswaar aanzienlijk waren verbeterd’, klinkt het bij de Nationale Bank. ‘De verwachte bestellingen bij de leveranciers daalden eveneens, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten toenamen. De handel in auto’s en, meer nog, die in textielartikelen worden zeer sterk getroffen door het in deze maand sombere conjunctuurklimaat.’

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft opwaarts gericht.