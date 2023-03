‘Ondernemers trekken sprintjes’

We wandelen, maar zouden eigenlijk moeten sprinten”, zei Hoesung Lee, de voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), bij de voorstelling van het rapport dat maandag verscheen. Daarin vertelt het wereldwijde gild van klimaatwetenschappers hoe het gesteld is met de klimaatopwarming. De samenvatting: we zitten nog lang niet op schema om de opwarming van het klimaat onder 1,5 graden te houden, maar het kan nog. “De keuzes die we nu maken, zullen honderden tot duizenden jaren nagalmen.”

Aangezien de ondernemers en de bedrijven de grootste waarde creëren in de maatschappij, trekken zij vooral de sprintjes. Veel bedrijfsleiders maakten hun bedrijf versneld klimaatneutraal, startten duurzaamheidstrajecten of richtten een impactbedrijf op met een zakenmodel dat van meet af aan duurzaam is. Andere bedrijven zijn nog maar pas begonnen en zoeken nog volop.

Omdat bedrijven een duw in de rug goed kunnen gebruiken, omdat goede voorbeelden doorslaggevend zijn, omdat ondernemingen die streven naar een positieve impact de toekomst zijn, creëerde Trends met consultancybedrijf PwC en Antwerp Manamagent School de Trends Impact Awards. Prijzen voor kleine en grote bedrijven, die de omslag maken of vanaf dag één duurzaam waren. Tot begin mei kunt u uw duurzaamheidsprojecten indienen in acht categorieën: ecologie, klimaat & energie, mobiliteit, technologie, circulaire economie, veerkracht, welzijn en inclusie & diversiteit. Misschien treedt u in de voetsporen van de eerste winnaars, zoals DEME, Lita.co, Spullenhulp, Ekopak en Biolectric.

Goede voorbeelden zijn doorslaggevend voor de omslag naar een duurzamere economie.