Starter van de week: Nett versnelt energietransitie bij kmo’s

Nett, het geesteskind van de 27-jarige West-Vlaming Arthur Despiegelaere, zorgt ervoor dat kmo’s rechtstreeks groene energie kunnen aankopen.

Wat doet u precies?

ARTHUR DESPIEGELAERE. “We onderzoeken het stroomverbruik van kmo’s en bepalen of ze dat kunnen dekken met eigen zonnepanelen. Is dat niet het geval, dan maakt Nett gebruik van data om in de omgeving beschikbare oppervlaktes te identificeren, waarop een nieuwe installatie kan worden geplaatst. Vaak vinden we dan daken bij bedrijven waar er weinig energieverbruik is. Als we dan hun dak voorzien van zonnepanelen, kunnen we het teveel aan opgewekte energie aan het andere bedrijf doorverkopen en wordt het volledige potentieel benut.

“Wij zorgen voor de installatie van de zonnepanelen, blijven er eigenaar van, onderhouden ze, staan in voor de risico’s en regelen het overschot, zodat het volledige potentieel wordt benut. De bedrijven krijgen voor een lange termijn groene stroom tegen een vaste prijs.”

Hoe hebt u dat gat in de markt gespot?

DESPIEGELAERE. “Nogal wat studies en rapporten wijzen uit dat het theoretische potentieel van Vlaanderen en bij uitbreiding België heel groot is. Nog maar 8 procent van de daken is benut. Als we tegen 2050 onze doelen willen halen, moet dat 90 procent worden.

“Dat heeft bij ons de vraag doen rijzen: hoe komt dat wij het gevoel hebben dat de meeste bedrijven al met zonnepanelen in de weer zijn, terwijl toch maar 8 procent van de daken vol ligt?! Dan zie je dat heel mooie oppervlaktes onbenut zijn bij bedrijven die zelf weinig verbruiken, vergeleken met het productiepotentieel dat ze hebben: landbouwbedrijven, logistieke centra enzovoort. We hebben gemerkt dat er voor hen nooit een incentive geweest is om hun dak vol zonnepanelen te leggen, voor stroom die ze niet nodig hebben. Dat onbenutte potentieel in België kan een vrij belangrijke rol spelen in onze energietransitie.

“Ook zijn er veel bedrijven die wel al heel veel zonnepanelen hebben, maar in het weekend stilliggen of heel weinig verbruiken. Zij zijn zich nog te weinig van bewust van hun energie-overschot. Wanneer prijzen negatief zijn, wordt injectie een kost voor bedrijven.”

Wat is uw unique selling proposition?

DESPIEGELAERE. “In Europa bestaat sinds 2015 voor de heel grote bedrijven de corporate power purchasing agreement. We willen zulke corporate PPA’s ook beschikbaar stellen voor kmo’s. Met dat mechanisme kunnen bedrijven rechtstreeks energie aankopen bij de productie-eenheid. De vaste prijs voor de groene stroom biedt ook zekerheid op lange termijn. Veel bedrijven willen hun energieprijs meer kunnen ‘controleren’.”

Sinds wanneer bestaat u?

DESPIEGELARE. “We bestaan nu iets langer dan een jaar. We zijn begonnen met, op basis van data, bezitters van vrijstaande daken in de bedrijfswereld te benaderen en te vragen of ze interesse hadden om er zonnepanelen op te leggen. We zijn gestart onder de naam Roof.Fin, met een iets andere invalshoek dan Nett.

“Ik kom uit een West-Vlaams ondernemersnest. Met de investeringsgroep Spinvest investeren we al jaren in hernieuwbare energie. We zijn actief in projectontwikkeling, met POC Real Estate, en in zonneparken. Voor ik in de firma kwam, had die laatste tak geen commerciële naam.

“Eigenlijk heb ik een grote passie voor data. Dat, in combinatie met mijn passie voor voetbal, heeft tot mijn eerste job geleid. Ik was data-analist bij RSC Anderlecht, Maar dat is intussen verleden tijd.”

60.000 vierkante meter aan daken

Wat is het mooiste project, dat u gerealiseerd hebt?

DESPIEGELAERE. “Ons project bij Kartonnage Joye, een producent van kartonnen kokers en hoekprofielen. Het bedrijf met meer dan tienduizend vierkante meter vrij dak, maar niet zo’n heel groot verbruik. Dat heeft ook wel veel zaken in gang gezet, door na te denken hoe we er wel een aantrekkelijk verhaal van konden maken. Zo hebben we voor Kartonnage Joye een mooie installatie kunnen realiseren. In totaal hebben we al voor 6 megawatt (ongeveer een 60.000 vierkante meter, nvdr) installaties. Voor ons waren het erg succesvolle eerste maanden.”

Wat vindt u van het feit dat de Vlaamse regering de schaar heeft gezet in de groenestroomcertificaten?

DESPIEGELAERE. “Op het moment dat investeringen gebeuren, is het heel belangrijk dat een contract tussen twee partijen gerespecteerd wordt. Het woord van de staat is normaal heel betrouwbaar, en belangrijk geweest om de energietransitie in gang te zetten. Spijtig genoeg horen we uit de sector dat die knip wordt toegepast op een bepaalde manier die de investeringszekerheid voor ontwikkelaars aantast. Daarmee geef je, als regering, het signaal dat je op de lange termijn niet te vertrouwen bent.

“Het is dubbel. Voor de bouw van nieuwe parken is er bijna een volledige uitfasering van de subsidies. Dat is een goede zaak. Ik denk dat de sector er heel fier op is, dat we met contracten onder elkaar kunnen doorgaan. Maar andere groene-energievormen, zoals waterstof en batterijen, hebben wel baat bij subsidiëring. Zonnepanelen hadden twaalf, dertien jaar geleden een push nodig. Nu zijn we allemaal wel zeker dat het werkt. Maar zullen ze over tien jaar ook over waterstof zeggen: ‘het werkt, dus we nemen de subsidies terug’?’”