Nationale Bank verwacht 3,7 miljard euro verlies en schrapt dividend

De Nationale Bank van België (NBB) verwacht in 2024 voor het derde jaar op rij verlies te boeken. Het verlies zou uitkomen op 3,7 miljard euro, meldt de NBB donderdagavond. Er komt geen dividend.

Het verlies voor 2024 zou het grootste verlies zijn van de voorbije jaren. In 2022 ging de NBB 580 miljoen euro in het rood en in 2023 boekte de NBB 3,37 miljard euro verlies.

Het verlies is nog een gevolg van de oplopende rente van de voorbije jaren. Tijdens de coronacrisis kochten de centrale banken massaal schuldpapier op, tegen lage rentes. De rente is daarna gestegen, waardoor centrale banken net meer moeten betalen aan gewone banken die hun geld bij de centrale bank stallen. Dat effect zou de komende jaren moeten afnemen.

De NBB had begin 2024 nog een financiële buffer van 3,1 miljard euro. Die zal door het verwachte verlies volledig opgebruikt moeten worden; het verliesoverschot zal worden overgedragen. Dat heeft geen gevolgen voor de stabiliteit of continuïteit, klinkt het. “Een centrale bank kan immers, minstens op middellange termijn, haar taken normaal blijven uitvoeren met een negatieve kapitaalpositie.”

De Nationale Bank maakt op 26 maart de volledige jaarcijfers bekend.