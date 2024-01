Mitch De Geest (Citymesh/DIGI Belgium) over de vierde telecomoperator: ‘Als we zeggen dat we agressief op de markt zullen komen, ­dan menen we dat’

In 2024 is België een nationale telecomoperator rijker: DIGI Belgium. De joint venture tussen het Belgische Citymesh en het Roemeense DIGI verbaasde vriend en vijand toen ze de veiling voor het 5G-spectrum won. Mitch De Geest, de CEO van Citymesh, is razend ambitieus met zijn prijsbreker.

Wie in Oostkamp de E40 verlaat, passeert al decennialang het Van der Valk Hotel. De toekan aan de gevel is voor velen een herkenningspunt, maar weinigen weten dat in het gebouw ernaast geschiedenis wordt geschreven. Daar zit de hoofdzetel van Citymesh, dat binnenkort met DIGI Belgium de vierde telecomoperator in België lanceert. Het is lang niet het enige kantoor van het techbedrijf, dat na een rist overnames onder meer vestigingen in Antwerpen, Brussel en Rotterdam heeft. De snelle expansie is CEO Mitch De Geest ten voeten uit: een West-Vlaamse rebel die geen blad voor de mond neemt en de kwelgeest kan worden van ‘de grote drie’: Proximus, Telenet en Orange.

Met alle respect, maar hoe kan een kmo de dominantie in het telecomlandschap doorbreken?

MITCH DE GEEST. “In 2002 begon ik als student een computerwinkel in mijn tuinhuis. Toen de iPhone in 2007 uitkwam, ben ik me gaan verdiepen in het potentieel van wifi en klopte ik bij steden aan om er een groot draadloos netwerk uit te rollen. Er was geen kat in geïnteresseerd, maar door me toe te leggen op nichemarkten zoals ­vakantieparken aan zee en off­shore platformen in Mexico, kon ik in een gat duiken waar de traditionele telco’s (telecombedrijven, nvdr) geen interesse in hadden. Met Citymesh bouwden we steeds meer expertise uit in die wifipunten – in Antwerpen alleen al hebben we er 13.000, onder meer in musea en sportcentra – en in geavanceerde draadloze netwerken voor de industrie, waardoor we de ene na de andere aanbesteding wonnen. De investeerders Jürgen Ingels en Michel Akkermans vonden het tof om op te boksen tegen de grote spelers en motiveerden ons om door te gaan. In 2015 hadden we de kans een stuk van het 5G-spectrum te kopen, omdat de drie grote spelers aan het BIPT hadden laten weten dat ze er geen interesse in hadden. Dan hebben deze West-Vlaamse snotneuzen het gekocht.”

Achteraf bekeken was het een gouden zet.

DE GEEST. “Ik vond het raar dat niemand er interesse in had, want het was de ideale opstap naar een nationaal 5G-netwerk. Dat wij ons als de enige Belgische 5G-operator konden positioneren, moet pijn hebben gedaan bij de andere spelers. Het stuk spectrum was klein, maar voldoende voor toepassingen in het bedrijfsleven. We zijn onder meer actief voor BASF, Port of Antwerp-Bruges en Brussels Airport.”

In 2020 bent u overgenomen door Cegeka. Hoe zijn die gesprekken ontstaan?

DE GEEST. “Dat jaar kwamen we steeds vaker in de media en ik had het gevoel dat we konden doorpakken. Toch zag ik op ons terrein één speler waar ik meer en meer schrik van kreeg: Cegeka. De groep positioneerde zich ook in de race naar 5G en had met het Waalse Gridmax een kleine speler overgenomen die hetzelfde deed als wij. Het was voor ons al moeilijk genoeg om op te boksen tegen Telenet en co, laat staan tegen een vergelijkbare speler die honderd keer groter was dan wij. Dat was het moment waarop ik voor het eerst aan Stijn Bijnens, de CEO van Cegeka, vroeg om eens samen te zitten. Tegelijkertijd hadden we met onze laatste centen een 4G-licentie gekocht. Financieel was dat zo’n uitdaging dat we die in vijftien schijven hebben afbetaald. Met die nieuwe licentie konden we nog harder gaan, want op dat moment waren veel toestellen van onze klanten nog niet compatibel met 5G. De andere partijen hadden het nog niet door, maar City­mesh werd steeds meer incontournable.”

Enkele maanden later volgde dan de fusie?

DE GEEST. “Ik heb alle aandeelhouders van het eerste uur samengebracht en hen ervan overtuigd een deal met Cegeka te sluiten. We zijn heel complementair: de netwerken die Citymesh bij bedrijven bouwt, spuwen massaal data uit, waar de experts van Cegeka mee aan de slag kunnen. Ze leggen er een visualisatielaag bovenop, ­maken een koppeling met ERP-­systemen (software voor logistieke en financiële planning, nvdr), ­bouwen digitale tweelingen enzovoort. Elke telco wil eigenlijk een techco worden, bij ons is het andersom.”

Nadat Cegeka u had overgenomen, is alles in een stroomversnelling gekomen.

DE GEEST. “Inderdaad, want Cegeka heeft een vrij groot team in Roemenië. Op een dag kreeg iemand daar telefoon van een vriend die aan de slag was bij DIGI, een Roemeense telecomoperator die er met extreem lage prijzen de hele markt heeft opengebroken. Ze hadden gezien dat Cegeka in een kleine Belgische telco had geïnvesteerd en vroegen zich af wat de plannen waren. Een week later zat ik in een call met Valentin Popoviciu en Serghei Bulgac, de topmannen van DIGI. Ze vertelden me dat ze hun model succesvol hadden gekopieerd naar Spanje en Italië, en interesse hadden in de Belgische markt, omdat ze wisten dat er een grote 5G-veiling aan zat te komen.”

Wanneer hebt u finaal besloten samen deel te nemen aan de ­veiling voor een nog grotere 5G-licentie?

DE GEEST. “In november 2021 werd aangekondigd dat wie aan de veiling wilde deelnemen, tegen februari 86 miljoen euro op de rekening van de overheid moest storten. Ik ben toen naar Boekarest gevlogen om verder te praten, waarna we de dag voor de deadline hebben besloten mee te doen. Het BIPT was op de hoogte, maar voor de rest heb ik heel lang moeten zwijgen over onze plannen. Ook intern wisten er maar twee mensen van. Toen de uitkomst van de veiling enkele maanden later werd aangekondigd, denk ik dat enkele mensen zich serieus in hun koffie hebben verslikt. Ik had er zo lang naartoe geleefd dat het voor mij al normaal was geworden, maar het enthousiasme intern was vanaf die dag gigantisch. We waren met zeventig mensen, die plots beseften dat we all-in gingen.”

‘De laatste drie jaar waren een zottenkot’ Mitch De Geest CEO Citymesh

Hoe voelt het om van nul een ­telecomprovider op te richten?

DE GEEST. “We hebben altijd afgesproken dat we liever een klein deel hebben van iets dat heel groot kan worden, dan een groot deel van iets dat klein blijft. We hebben in onze geschiedenis moeilijke periodes gekend, maar de rode draad is dat we altijd in gaten zijn gesprongen waar de traditionele telco’s niets mee deden. De laatste drie jaar waren een zottenkot en we deden een aantal leuke acquisities. We zijn ook de rechten aan het regelen om televisie te kunnen aanbieden. Veel mensen werken daar al vijf of tien jaar aan mee. We geloven allemaal in de impact die we creëren en staan niet iedere dag op om centen te verdienen. We kunnen een impact hebben op een markt die niet meer veranderd is sinds de intrede van Telenet twintig jaar geleden.”

Hoe gaat u de uitrol van DIGI in België concreet aanpakken?

DE GEEST. “Als je in België de markt door elkaar wilt schudden, moet je een eigen netwerk hebben. Over ten laatste vijf jaar moet dat het geval zijn. Tot dan mogen we de antennes van Proximus gebruiken. Die uitrol willen we zo snel mogelijk af hebben, want voor elke bit die we via het netwerk van Proximus laten lopen, moeten we betalen. Dat geld investeer ik liever in onze infrastructuur. We gaan 4.000 mobiele torens bouwen en kunnen rekenen op de technici van DIGI, die momenteel nog in Spanje en Roemenië zitten.

“Om dat alles in goede banen te leiden, hebben we Jeroen Degadt aangeworven als general manager. Hij is volop bezig met de uitbouw van DIGI Belgium en het team. ­Jeroen is daarvoor, met zijn achttien jaar ervaring in de telecom, de geknipte man.

“Voor Citymesh en DIGI samen staan 180 vacatures open. Bij Citymesh zijn we met 350 mensen, maar ik denk dat we tegen eind volgend jaar met 600 zullen zijn.”

Hoe wilt u DIGI België onderscheiden van andere operatoren?

DE GEEST. “Als we zeggen dat we agressief op de markt zullen komen, dan menen we dat ook. We kunnen ons netwerk heel kosten­efficiënt uitrollen, waardoor we eerlijke prijzen kunnen vragen. Net als op de consumentenmarkt is de prijs ook op de b2b-markt ­belangrijk, maar daar wegen de toepassingen zwaarder. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bepaalde toepassingen, zoals de hulpdiensten, prioriteit zou kunnen geven op het netwerk. Heel grote industriële sites botsen op de grenzen van de bestaande netwerken of hebben geregeld storing op de wifi. Dat kunnen we voortaan beter oplossen. Als we ergens een proefproject opzetten, mogen we het vaak niet meer wegnemen, omdat men meteen inziet dat onze netwerken efficiënter en op termijn goedkoper zijn.”

U neemt veel financiële risico’s. Ligt u daar wakker van?

DE GEEST. “Bij het oprichten van een nieuwe nationale telecomspeler komen honderden miljoenen euro’s kijken. Nu slaap ik beter dan vroeger, toen ik hetzelfde deed, maar met projecten van honderdduizenden euro’s. Als kleine ondernemer moet je het ­allemaal zelf doen, en als iemand ziek is, heb je een groot probleem. Nu kan het bedrijf onafhankelijk van mij werken. Er zijn meerdere inkomstenstromen, waardoor een probleem minder impact heeft op de volledige omzet. Al onze afdelingen groeien al jarenlang. Ik ben een positieve mens, al zouden sommigen me eerder als een opportunist omschrijven. Er zijn meer zaken die lukken dan zaken die mislukken. Ik neem graag risico’s, maar wel berekende risico’s.”

Gaat u nog vaak mee als vrijwilliger van de brandweer?

DE GEEST. “Ik ben al mijn hele ­leven vrijwilliger bij de brandweer en heb de meest uiteenlopende ongevallen gezien. Als ik stress heb in een meeting, hoef ik maar aan mijn laatste interventie te denken om alles te relativeren. Ik breng de lessen van bij de brandweer ook binnen bij City­mesh, zodat iedereen leert met weinig informatie in korte tijd de juiste beslissing te nemen.”

U bent voor Open Vld schepen in Blankenberge. Hoe combineert u die beide rollen?

DE GEEST. “Doordat ik kan rekenen op een sterk team, zie ik mijn kinderen elke dag. Op vrijdag en in het weekend focus ik op mijn familie en mijn politieke mandaat. Toen men me in 2018 vroeg om me kandidaat te stellen, deed ik dat vooral uit nieuwsgierigheid. Al snel ging ik er tijdens de campagne volledig voor en maakte ik de ene na de andere video. Ik ben al heel mijn leven actief in het verenigingsleven en had na de verkiezingen evenveel stemmen als de schepenen. Als ik alleen dit zou moeten doen, zou ik er diep ongelukkig van worden, maar nu zie ik hoe die twee werelden onafhankelijk zijn en toch mooi samengaan. City­mesh, de brandweer en de politiek voelen niet als werk voor mij. Ik hoop dat we over een paar jaar kunnen terugblikken op een mooi parcours. Maar het zal een gevecht worden.”