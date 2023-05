Microsoft waagt gok op kernfusie

Microsoft heeft een stroomafnameovereenkomst getekend met de Amerikaanse kernfusiestart-up Helion Energy. Tegen 2028 wil Helion zijn eerste fusiereactor lanceren op het net. Aangezien de meeste fusieprojecten wereldwijd nog in de prille testfase zitten, geldt dat als een bijzonder ambitieus plan.

Helion zegt met zijn centrale minstens 50 megawatt (MW) elektriciteit te willen genereren. Eén megawatt zou ongeveer 1.000 Amerikaanse huishoudens van stroom kunnen voorzien, klinkt het in een persbericht.

150 miljoen graden Celsius

Kernfusie, het proces dat de zon van energie voorziet, is hypermoeilijk na te bootsen op aarde. Om fusie te bereiken, dienen twee isotopen van waterstof, deuterium en tritium verhit te worden tot 150 miljoen graden Celsius. Onder die buitensporige temperaturen ontstaat een elektrisch geladen gas, plasma. Wanneer de temperaturen in het plasma hoog genoeg zijn geschoten, smelten de deeltjes samen en worden enorme hoeveelheden energie voortgebracht.

Die extreme hitte en druk in de kern van de zon reproduceren in een reactor, is een uitdaging waar verschillende generaties wetenschappers al decennialang het hoofd over breken. Wereldwijd is dan ook nog geen enkele organisatie erin geslaagd een fusiereactor te ontwerpen die meer energie produceert dan vereist is om hem op gang te brengen. Een Amerikaans overheidslaboratorium dat eind vorig jaar de grootste fusiedoorbraak ooit realiseerde (netto energiewinst), is er niet in geslaagd zijn resultaten in vijf latere experimenten te herhalen.

In ons land voert het nucleair studiecentrum SCK CEN onderzoek uit naar de stralingseffecten op de onderdelen van een kernfusiereactor. De materialen moeten immers in veel extremere situaties standhouden dan het geval is bij conventionele kernreactoren.

Koolstofnegatief

Als kernfusie op stelselmatige basis zou kunnen worden ingezet op aarde, is het een onbeperkte bron van schone energie. De deal met Helion past dan ook in de doelstelling van Microsoft om tegen 2030 een koolstofnegatieve onderneming te zijn.

Niettemin zal de stroom van het kernfusiebedrijf minder dan 1 procent uitmaken van Microsofts portefeuille van afnameovereenkomsten voor koolstofvrije energie, die momenteel 13,5 gigawatt (GW) bedraagt. Dat geeft aan dat Microsoft weliswaar graag een gokje waagt, maar er ook over waakt niet te erg op het verkeerde paard te wedden. Het heeft ook behoorlijk wat geld gepompt in diensten voor de verwijdering van koolstofdioxide.

Ondanks het feit dat Microsofts omzet in 2022 op jaarbasis met 18 procent is gegroeid, zijn de totale emissies van de techtitaan met 0,5 procent afgenomen, schrijft de nieuwssite Bloomberg.

Er werden geen financiële details over de deal verstrekt. Wel bekend is dat Helion al meer dan 570 miljoen dollar heeft opgehaald in investeringsrondes.

