Michel Doukeris, CEO van AB InBev, ziet bonus krimpen

Michel Doukeris, de CEO van AB InBev, presteerde vorig jaar beter dan werd verwacht. Dat leverde hem een bonus van 5,66 miljoen euro op. Dat is wel minder dan de 7,2 miljoen euro voor 2021. Al kan die bonus in de praktijk veel hoger uitvallen.

Michel Doukeris werd in juli 2021 de CEO van AB InBev, als opvolger van Carlos Brito, die sinds 2005 aan het roer van de brouwersgroep had gestaan. Doukeris was in de eerste helft van 2021 nog hoofd Noord-Amerika. Dat maakt een vergelijking van het loon van de CEO van AB InBev in 2021 en 2022 niet gemakkelijk.

Het loon van de CEO van AB InBev bestaat uit drie grote componenten. Ten eerste is er een basisloon. Dat bedroeg vorig jaar 1,33 miljoen euro voor Michel Doukeris. In 2021 was het bedrag 1,01 miljoen euro.

Een tweede belangrijk onderdeel is een bonus op basis van de prestaties in het voorbije boekjaar. De criteria voor het verwerven van die bonus zijn onder meer omzet- en winstgroei en waardecreatie op lange termijn. Michel Doukeris presteerde vorig jaar beter dan verwacht en kreeg daarom een bonus van 5,66 miljoen euro. Dat is minder dan de bonus van 7,2 miljoen euro vanhet boekjaar 2021. Maar het is mogelijk dat Doukeris als hoofd Noord-Amerika een hogere bonus verwierf dan als CEO. Ook Carlos Brito verdiende in zijn laatste jaren soms minder dan andere leden van zijn wereldwijde directiecomité.

Investeren in aandelen

Wat het nog ingewikkelder maakt: die 7,2 miljoen euro is ook niet het bedrag dat hij effectief verdiende. Want de CEO kan die bonus ofwel in cash opnemen, ofwel dat bedrag investeren in AB InBev-aandelen, die hij kan kopen tegen een korting van 20 procent. Hij krijgt er dan nog eens een hoop bijkomende aandelen gratis bovenop. Voor het boekjaar 2021 waren dat er nog drie per gekocht aandeel. Sinds 2022 is het aantal bijkomende gratis aandelen herleid tot 1,5 aandeel per gekocht aandeel. De ene helft van die aandelen moet de CEO wel drie jaar bijhouden, de andere helft vijf jaar.

Zijn bonus van 7,2 miljoen euro voor 2021 stak Michel Doukeris volledig in gekochte aandelen. Hij kocht 71.570 aandelen en kreeg er 347.645 aandelen bovenop. Tegen de huidige koers betekent dat ruim 23 miljoen euro voor de CEO, ruim meer dus dan de officiële bonus in cash van 7,2 miljoen euro. Tegelijk is het uiteraard koffiedik kijken wat de beurskoers over drie tot vijf jaar zal zijn.

Hoeveel de CEO van zijn bonus van 5,66 miljoen euro voor 2022 in aandelen zal investeren, is nog niet bekend. Dat wordt begin maart beslist, maar wordt nog niet gemeld in het jaarverslag over 2022 van de brouwer.

Aandelen voor de lange termijn

Een derde belangrijk onderdeel in de vergoeding zijn aandelen voor de lange termijn. Die krijgt de CEO gratis en hij kan ze na drie tot vijf jaar verkopen. Voor het jaar 2022 kreeg Michel Doukeris 305.687 aandelen voor de lange termijn.