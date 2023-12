Moksi maakt verzorgingsproducten die veilig zijn voor mensen met kanker: ‘Ze moeten zich weer goed voelen in hun lichaam’

Toen ze borstkanker kreeg, merkte Lies De Nyn dat ze veel verzorgingsproducten niet mocht gebruiken. Ze ging op zoek naar veilige producten, maar creëerde uiteindelijk haar eigen lijn. De producten van Moksi ­bestaan uit natuurlijke, maar niet-organische grondstoffen.

Lies De Nyn stond op een keerpunt in haar leven toen ze in december 2020 op haar 27ste borstkanker kreeg. Ze had een tijdje gewerkt als freelance interieurarchitect en grafisch ontwerper. Maar na drie sterfgevallen in korte tijd in haar familie- en vriendenkring, groeide het idee een bedrijf te starten om mooie uitvaarten te organiseren. “Ik dacht, trouwfeesten zijn op maat en tot in de puntjes gepland, maar begrafenissen helemaal niet. Daar wilde ik iets mee doen”, vertelt De Nyn. Ze nam een halftijdse baan aan bij een traiteurdienst in haar woonplaats Mechelen, om maaltijden te bedelen bij oudere mensen. Daarnaast ­wilde ze ze in bijberoep langzaam aan haar eigen bedrijf bouwen.

Maar toen kwam na één maand al de diagnose borstkanker. Ze moest haar baan opgeven. Omdat ze als zelfstandige had gewerkt en geen recht had op een uitkering, en viel ze terug op een leefloon. “Met

de kosten voor het ziekenhuis en allerlei andere dingen, zorgde dat voor veel financiële stress. ­Gelukkig heb ik in die periode ­voldoende hulp van mijn ouders gekregen.”

Waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat er naast de ziekenhuisfacturen nog andere kosten komen kijken bij deze ziekte. “Dat zijn soms kleine dingen als mutsen of petten om je hoofd te beschermen, maar ik had door de chemo ook erg veel last van een droge huid. Mijn huid is sowieso erg ­gevoelig. Ik had een mooi verzorgingspakket gekregen van collega’s en vrienden, maar in die traditionele producten zitten allerlei geur- en kleurstoffen die ik niet mocht gebruiken. Ik had producten nodig die niet geparfumeerd waren, ­zonder toegevoegde stoffen.”

Nagelverharder

Lies De Nyn schuimde de winkels en webshops af. “Daar heb je ­eigenlijk geen zin, energie en tijd voor als je ziek bent, maar ik had geen keuze.” Haar zoektocht had gedeeltelijk succes, maar de goede producten bleken erg prijzig, en zelfs die bleken niet altijd honderd procent veilig. “Ik had bijvoorbeeld een nagelverharder nodig, omdat mijn nagels broos werden en braken. Toen bleek dat in de verharder die ik had gebruikt ­formaldehyde zit, en dat is kankerverwekkend. In het ziekenhuis krijg je wel een brochure mee, waarin staat dat je een nagelverharder kunt gebruiken, maar dat laatste stond er helaas niet bij.”

‘Als kankerpatiënte had ik producten nodig die niet geparfumeerd waren, zonder toegevoegde stoffen.’ Lien De Nyn, Moksi

De Nyn besloot haar eigen veilige producten te ontwerpen: “Ook een beetje uit noodzaak. Je vindt al veel natuurlijke producten, maar die zijn doorgaans ook organisch, en dat kan nog gevaarlijk zijn.

Als je bijvoorbeeld olie perst van amandelnoten, die rechtstreeks van het veld komen, zit daar een schimmel op. Dat kan een reactie geven. Hetzelfde voor sommige etherische oliën. Dus je moet de producten die je gebruikt wassen of stomen. Dan zijn ze nog wel ­natuurlijk, maar niet meer organisch.”

Lies De Nyn begon de zoektocht naar een laboratorium dat haar producten kon ontwikkelen en kreeg daarbij advies van haar zus, een apothekersassistente. Zo begon al doende haar ondernemerscarrière, want bij de ontwikkeling en de lancering van een nieuw product komt uiteraard veel ­kijken. Ze haalde geld op met crowdfunding en een win-win­lening. Ze had eerder al voor haar eerste bedrijfsidee contacten gelegd met Unizo en daar een ­opleiding gevolgd, en ze werd ­geselecteerd door de accelerator Start it @KBC.

Op alles voorbereid

Met een extra banklening en wat groeisubsidie voor innovatie van het overheidsagentschap Vlaio kon ze haar vennootschap oprichten. “Het schijnt typisch te zijn voor start-ups dat ze een beroep doen op veel vormen van financiering. Maar dat is toch ook stressvol, want sommige dingen vallen duurder uit dan je denkt. Het beschermen van de formules van de producten, bijvoorbeeld, was een erg zware kostenpost. Dat was een pak duurder dan ik had ingeschat.” Maar Lies De Nyn vond het de investering waard, want op termijn wil ze de producten zelf produceren.

De ontwikkeling had heel wat voeten in de aarde. Stalen werden getest en rondgestuurd, verschillende verpakkingen uitgeprobeerd. “Je moet op alles voorbereid zijn”, zegt De Nyn. “Wat gebeurt er met je producten als die een maand lang staan opge­stapeld in een magazijn waar het veertig graden kan worden? Dat moet worden getest in de juiste verpakking. Daarom zitten veel producten in luchtvrije pompen, dat is het meest hygiënische, een noodzaak voor deze producten.”

Straattaal

Een jaar na de crowdfunding zijn de eerste producten als voorbestellingen te koop op moksi.care. Aanvankelijk wilde ze tien items op de markt brengen, maar dat vond het lab te veel. Het zijn er vijf geworden: een gezichtscrème, een bodylotion, een shampoo, lipbalsem en doucheboter, een innovatief product waar Lies erg trots op is. “Die boter smelt een beetje in aanraking met water, het wordt een soort melk die nog zachter is dan de oliën waarmee mensen met een gevoelige huid zich doorgaans wassen.”

De ­doucheboter kan ook gebruikt worden door mensen met een gevoelige huid. “Ik kreeg ook al veel vragen van diabetici. Die mensen schijnen ook veel last te hebben van hun huid. Daar weet ik nog niet zoveel over, maar ik ga me erin verdiepen. Ik wil dat mensen zich weer goed voelen in hun lichaam.”

Voor de ontwikkeling van de naam en het design ging Lies De Nyn in zee met het jonge bureau Fcklck Studio.

‘Ik ken genoeg mensen die ­arrogant genoeg zijn om te ­denken dat ze alles weten, dat hun producten vanzelf gaan ­verkopen. Zo werkt het niet’ Lien De Nyn, Moksi

Na een workshop kwam Moxie als een van de voorstellen uit de bus, Britse straattaal voor iemand met doorzettingsvermogen. “Maar met die X en die E oogde dat nogal hard, dus hebben we het wat vervlaamst tot Moksi. Iedereen was er direct fan van, dus daar hebben we niet lang over getwijfeld”, lacht De Nyn. Graag had ze op de verpakkingen nog gezet dat de producten veilig zijn voor mensen met kanker, maar dat is niet toegelaten. “Blijkbaar mag je het woord kanker niet gebruiken voor commerciële doeleinden, dus dat hebben we moeten schrappen. Ik begrijp dat ergens wel.”

Eerst webshop

Tijdens de ondernemersopleidingen die ze volgde leerde ze ook haar sterke en minder sterke punten kennen. “Ik ben goed in het bedenken van dingen, concepten. Maar ik ben iets minder sterk in de concrete uitwerking. Daarom heb ik me goed laten omringen. Niet ­alleen met de mensen van Fcklck, maar bijvoorbeeld ook met het ­bureau Marnix and Ally, dat de ­sociale media doet en een go-to-market­plan heeft opgesteld. Ik ken genoeg mensen die arrogant genoeg zijn om te denken dat ze alles weten, dat hun producten vanzelf gaan verkopen. Maar zo werkt het niet.”

In een eerste fase zijn de producten van Moksi alleen te verkrijgen via de webshop. Op termijn wil Lies De Nyn haar verzorgings­producten ook aanbieden via ­ziekenhuizen, apothekers en conceptstores. “Daar is soms nog wat meer tijd om de klanten een extra woordje uitleg te geven, daar hou ik wel van.” Maar dat is toekomstmuziek. Eerst die lancering. Lies De Nyn hoopt dat het drukke kerstdagen worden.

