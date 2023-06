Meer dan 30 Belgische bedrijven betrokken bij Europese defensieprojecten

32 Belgische bedrijven zijn geselecteerd om deel te nemen aan projecten die financiering krijgen uit het Europees Defensiefonds (EDF). Dat blijkt uit de lijst die de Europese Commissie maandag heeft gepubliceerd. Het fonds dient om het concurrentievermogen van de defensie-industrie van de Europese Unie op te krikken. Zijn budget bedraagt 1 miljard euro per jaar.

In totaal werden 39 projecten geselecteerd om door het EDF gefinancierd of medegefinancierd te worden. Ons land behoort volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) tot het koppeloton van landen met de meest geselecteerde deelnames, met 32 ondernemingen. Negen ondernemingen worden nog aan de reservelijst toegevoegd.

Observatieprogramma van de aarde

Zo zullen Belgische ondernemingen in het domein ‘Ruimte’ deelnemen aan een observatieprogramma van de aarde en aan het vervolg van het programma in het kader van vroegtijdige detectie van ballistische raketten. Ze zullen ook actief zijn in de programma’s van gezamenlijke strijd in de domeinen land en marine.

Naast ondernemigen en universiteiten nemen vanuit Defensie de koninklijke Militaire School (KMS), het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA), de Laboratoria van Defensie (DLD) en de Dienst voor Opsporing en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) deel.

EU

De kosten van onderzoeksprojecten worden betaald door de Europese Unie. Voor de ontwikkelingsprojecten geldt een cofinanciering door de lidstaten die de projecten ondersteunen. In dat kader zal Defensie de deelname van de Belgische entiteiten financieren voor ruim 3 miljoen euro. (Belga)