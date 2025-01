Concurrentiewaakhond start onderzoek naar machtsmisbruik door AB InBev

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft een onderzoek geopend naar brouwer AB InBev na ‘ernstige aanwijzingen’ van misbruik van zijn machtspositie op de Belgische markt. Het dossier handelt over de verkoopsvoorwaarden aan de groothandel en horeca, meldt de BMA donderdag in een persbericht.

De Belgische concurrentiewaakhond ontving meldingen vanuit de toeleveringsketen voor bierproducten over een ‘aantal praktijken’ van AB InBev die te maken hebben met ‘verkoopsvoorwaarden aan groothandelaars en horeca-uitbaters (on-trade)’.

Na analyse stelde de auditeur-generaal van de BMA vast dat er ernstige aanwijzingen zijn voor mogelijke inbreuken op de mededingingsregels rond misbruik van machtspositie en mededingingsbeperkende maatregelen. Daarom werd een formeel onderzoek geopend. De BMA voegt eraan toe dat de opening van het onderzoek niet vooruitloopt op de mogelijke uitkomst ervan.

In een reactie op het nieuws stelt AB InBev dat het bedrijf voor de verkoop van de eigen bieren aan de horeca “de meest flexibele drankafnamecontracten in België heeft” en dat het steeds handelt in overeenstemming met de lokale wetgeving. “Het bestaande kortingssysteem voor drankenhandelaars dateert van 2023 en is voor het in werking is getreden in de markt bekeken door de BMA”, klinkt het.

“We nemen deze kans om ons standpunt te delen en onderbouwen bij de BMA, en zullen constructief meewerken aan de evaluatie”, vervolgt de brouwer.

In de lente van vorig jaar raakte via de krant De Tijd bekend dat de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (Febed) klacht indiende bij de BMA omdat er volgens hen meerdere inbreuken op de mededingingsregels zouden zijn, wat AB InBev toen ontkende.