Marianne De Backer (CEO Vir Biotechnology): ‘We gaan nog heel veel bedrijven over de kop zien gaan in biotech’

De Oost-Vlaamse Marianne De Backer start deze week als CEO van het Californische biotechbedrijf Vir Biotechnology. De Backer stapt over van Bayer, waar ze de voorbije drieënhalf jaar de farmadivisie een nieuw elan bezorgde. Al geldt De Backer al lang als een van de machtigste vrouwen in lifesciences sinds ze bij Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, honderden deals realiseerde. De Backer maakt de overstap naar het razend ambitieuze, beursgenoteerde Vir Biotechnology uitgerekend in lastige tijden voor de biotechsector, vertelt ze in haar eerste uitgebreide interview als CEO in Trends.

“Het is voor biotech een heel moeilijke periode,” aldus De Backer. “Er zijn heel veel faillissementen en heel veel bedrijven moeten inkrimpen. De beursgangmarkt is volledig gesloten, de SPAC’s (blancochequefondsen) zijn verdwenen, en dan was er nog de bankencrisis met Silicon Valley Bank voorop.

“Het wordt een beetje meer back to basics, waarbij heel veel investeerders wachten tot data positief worden uitgelezen om ergens in te stappen. Het is nu vooral heel moeilijk voor bedrijven die nog heel vroeg in de cyclus zitten en ver verwijderd zijn van de zogenoemde proof of concept, het bewijs dat het werkt. Dit jaar blijft heel moeilijk. We gaan nog heel veel bedrijven over de kop zien gaan in biotech. Voor vele andere moeten oplossingen gezocht worden zodat ze gefinancierd blijven.”

“De voorbije jaren waren recordjaren met 50 miljard dollar opgehaald durfkapitaal. Er was een zekere oververzadiging in financiering, vooral in de VS. Daardoor werden heel veel ideeën gefinancierd, ook sommige waarvan ik dacht ‘hmmm…’.

“Maar goed, dit is een herkalibratie. Het komt in cycli. We hebben dat ook gezien in 2001 en 2008. Maar ook hier komen we weer uit en we gaan opnieuw naar een periode waarin meer financiering beschikbaar is.”

Het interview met Marianne De Backer verschijnt in Trends van 6 april 2023.