Marc Coucke bouwt belang in Mithra stevig af

Marc Coucke heeft het belang dat hij in het Luikse farmabedrijf Mithra aanhoudt via zijn holding Alychlo stevig afgebouwd. Dat blijkt vrijdagavond nabeurs uit een transparantieverklaring die Mithra publiceerde.

Het belang van Alychlo in Mithra is op 4 oktober tot onder de kaap van de 3 procent gezakt. Alychlo heeft nu 2,97 procent in handen (2.051.197 aandelen). Voorheen had Alychlo nog een participatie van 4,04 procent.

Eind vorig jaar had Alychlo nog een belang van ruim 8 procent in Mithra, begin 2021 was dat ruim 15 procent.

Het rommelt al langer bij Mithra en de strubbelingen nemen nog toe. Woensdag raakte bekend dat een groep aandeelhouders, onder wie oprichter en ex-CEO François Fornieri, tijdens de aandeelhoudersvergadering eind oktober alle vier onafhankelijke bestuurders aan de deur wil zetten. De vier zetelen nog maar sinds mei in de raad van bestuur van het bedrijf gespecialiseerd in vrouwengeneeskunde.

Mithra maakte eind september bij de publicatie van de halfjaarcijfers een nieuw miljoenenverlies bekend. Ook was er een omzetdaling.