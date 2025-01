Nobi, dat een slimme lamp ontwikkelde die een val bij ouderen kan detecteren, heeft in een nieuwe financieringsronde 35 miljoen euro opgehaald. Daarmee wil het Antwerpse techbedrijf, met een fabriek in Aartselaar, ‘nieuwe functies ter ondersteuning van ouderen en hun zorgverleners’ ontwikkelen.

Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen de lampen van Nobi een val detecteren. In woonzorgcentra krijgen zorgverleners een melding wanneer een bewoner valt en kunnen ze snel te hulp schieten: daardoor blijven de ouderen minder lang op de grond liggen, iets wat anders het risico op complicaties of overlijden verhoogt. Daarnaast werken de lampen ook preventief: zo gaat de verlichting automatisch aan als ouderen ‘s nachts opstaan en worden zorgverleners ingelicht over “risicogedrag”, zoals ongebruikelijk lang in de badkamer blijven. (lees verder onder de video)

In een nieuwe investeringsronde heeft Nobi nu 35 miljoen euro opgehaald. Die werd geleid door de Italiaanse gezondheids- en biotechinvesteerder Angelini Ventures en het Amerikaanse Nexus NeuroTech Venture, met steun van de Japanse durfkapitaalverstrekker 15th Rock. Ook bestaande investeerders, zoals EQT, het investeringsvehikel van de Vlaamse overheid PMV, Nobi-oprichters Roeland Pelgrims en Bert De Haes, en de Zwitserse ondernemer Balz Halter namen deel.

Internationale groei

Midden december sloot Nobi nog een grote deal met de Amerikaanse ouderenzorggroep Frontier Senior Living. Na twee succesvolle testperiodes rolde die de slimme lampen uit in 56 woonzorgcentra met 3.700 bewoners. In totaal verkocht Nobi in 2024 naar eigen zeggen slimme lampen voor 6.202 wooneenheden in 219 zorginstellingen.

Bij het in 2018 opgerichte Nobi werken momenteel 50 mensen. Tegen eind dit jaar wil het bedrijf groeien naar 80 voltijdse medewerkers. Het heeft kantoren in België, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en biedt zijn lampen aan in 22 landen.