Maersk gaat weer door Rode Zee varen

Containervervoerder Maersk bereidt zich voor om de scheepvaart door de Rode Zee te hervatten. Volgens het Deense concern, een van de grootste scheepvaartbedrijven ter wereld, is dat mogelijk dankzij een nieuwe maritieme taskforce om schepen te beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen.

‘We werken momenteel aan plannen om de eerste schepen de oversteek te laten maken en om dit zo snel als operationeel mogelijk te laten gebeuren’, meldt Maersk in een verklaring. ‘Terwijl we dit doen, is het garanderen van de veiligheid van onze medewerkers van het allergrootste belang en onze eerste prioriteit bij het omgaan met de uitdagende situatie in het gebied van de Rode Zee en de Golf van Aden’, klinkt het.

Eerder deze maand besliste Maersk om met zijn schepen voorlopig niet meer door de wateren tussen Afrika en het Arabische schiereiland te varen. Dat was het gevolg van de aanvallen van Houthi-rebellen tegen vrachtschepen als vergelding voor bombardementen van Israël in de Gazastrook.

Zaterdag leken de aanvallen zich uit te breiden toen een Japanse chemicaliëntanker voor de kust van India getroffen werd door een aanvalsdrone. Volgens de Verenigde Staten zat Iran achter die aanval, en is het land ook betrokken bij de incidenten in de Rode Zee.

Het schrappen van de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië betekende dat schepen voortaan om Afrika heen moeten varen, met groot tijdverlies als gevolg.