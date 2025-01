Lunch Garden maakt doorstart met CIM Capital

Er is een akkoord bereikt over een doorstart van restaurantketen Lunch Garden met investeringsmaatschappij CIM Capital als nieuwe aandeelhouder. Van de 62 vestigingen kunnen er 41 heropenen, en zowat de helft van de werknemers blijft op die manier aan de slag. Dat meldt Lunch Garden woensdag.

“De restaurantketen gaat verder met een meer wendbare structuur en vrij van haar historische schulden”, luidt het in een persbericht.

Concreet zullen er van de 41 restaurants 24 in eigen beheer zijn en 17 uitgebaat worden door een zelfstandige uitbater. Voor het personeel betekent de doorstart dat er in totaal zowat 430 medewerkers weer aan de slag kunnen bij de eigen restaurants van Lunch Garden en de franchisenemer.

Volgende restaurants zullen opnieuw de deuren openen: Nivelles, Tournai Bastions, Wijnegem, Kuringen, Mons, Jambes, Lier, Ninove, Fléron, Schoten, Bierges, Webbekom, Haine-St.-Pierre, Herstal, Drogenbos, Oostakker, Jemappes, Bomerée, Zemst, Korbeek-Lo, Marche, Brugge B-Park, Sint-Maarten Brasserie, Imelda Brasserie, Genk, Tienen, Soignies, Eupen, St. Eloois, Borsbeek, Jumet, Couillet, Ternat, Wépion, Waterloo, Ans, Boncelles, Turnhout, Gosselies, Kraainem en Rocourt.

De restaurants zullen een van de komende dagen weer klanten kunnen ontvangen, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies. Niet alleen moeten managers en personeel op de hoogte gebracht worden, maar ook bijvoorbeeld de leveringen moeten weer opgestart worden.

Lunch Garden werd maandag failliet verklaard. Het was toen al duidelijk dat er gewerkt werd aan een doorstart. De keten telde voor het faillissement 600 eigen personeelsleden en nog een 200-tal bij verzelfstandigde restaurants.

CIM Capital

“We geloven sterk in de toekomst van Lunch Garden”, zegt Erik Verkest, CEO CCR Fund & partner bij CIM Capital, in het persbericht. “Het is een merk met een rijke geschiedenis in België en met een sterke band met de klanten.”

CIM Capital is een Antwerpse investeerder die mee werd opgericht door Marc Van Hool, een telg van de bussenbouwer. De investeringsmaatschappij heeft ervaring met de overname van bedrijven in moeilijkheden: ze realiseerde eerder doorstarts van reisorganisator Neckermann en naai- en modeketen Veritas.

“De gesprekken met CIM waren vanaf het begin constructief”, zegt Stephan Brouwers, de CEO van Lunch Garden. “Samen met hen hebben we een duidelijke analyse gemaakt van de huidige situatie en hoe we samen kunnen werken aan een duurzame toekomst van Lunch Garden met een meer wendbare structuur.” Hij dankt ook de klanten voor hun “hartverwarmende reacties” de voorbije dagen.

Voor curator Stijn Vanschoubroek bewijst het akkoord het nut van de procedure van een besloten faillissement, “waarbij in alle discretie de markt kan worden afgetast met het oog op een overdracht ‘in going concern’ en met behoud van zo veel mogelijk personeel”. Hij hoopt dat er voor de niet-overgenomen restaurants nog andere opportuniteiten volgen.

