Leuvense ingenieursbedrijf HydroScan gaat Vietnamese hoofdstad helpen met beheer van riolen

HydroScan, het Leuvense bedrijf dat slimme en duurzame oplossingen voor waterbeheer aanbiedt, heeft dinsdag in Hanoi een intentieverklaring getekend met de lokale rioleringsmaatschappij voor een verbeterd rioolbeheer in de Vietnamese miljoenenstad. HydroScan spoort in Hanoi al lekken op voor een drinkwaterbedrijf en is volop bezig met de ontwikkeling van een overstromingsvoorspeller voor de Vietnamese hoofdstad.

HydroScan voelt zich duidelijk als een vis in het Vietnamese water. De kmo met een 50-tal werknemers is al jaren actief in Vietnam. Zo zet het drinkwaterbedrijf Hawacom de lekdetectietechnologie LeakRedux van Hydroscan in om lekkende drinkwaterleidingen op te sporen.

“De resultaten mogen gezien worden”, zegt ceo Patrick Swartenbroekx. “Zo is men mee dankzij onze technologie kunnen gaan van 16 à 17 procent lekverlies naar 14 procent en aan het einde van het jaar is dat 12 procent”, klinkt het.

Data

Daarnaast is HydroScan ook volop bezig aan een Vietnamese versie van de overstromingsvoorspeller ‘Flood4Cast’, meer bepaald voor Hanoi. De ‘Flood4Cast’ combineert neerslaggegevens met andere beschikbare data (bv. overstromingskaarten) om mogelijke overstromingen nauwkeurig in kaart te brengen. Swartenbroeckx hoopt dat het instrument tegen volgende zomer operationeel zal zijn en dat er na Hanoi “kan opgeschaald worden”.

Naast lekdetectie en overstromingen voorspellen, wil HydroScan ook meewerken aan een beter rioolbeheer in Hanoi. De Leuvense kmo heeft daarvoor – in het kader van de economische missie van Jan Jambon in Vietnam – een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Hanoi Drainage One Member Limited Liability Company (HSDC).

Obstructies

De concrete afspraken moeten nog verder uitgewerkt worden, maar het zou de bedoeling zijn om te helpen bij het in kaart brengen van obstructies. “Hier kijkt men ook anders naar overstromingen. Men is dat wat meer gewoon. Men wil het water wel zo snel mogelijk weg. In Vlaanderen wil men dan weer zoveel mogelijk water bufferen als reserve voor drogere periodes”, aldus Swartenbroeckx. (Belga)