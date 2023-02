LensOnline zet de stap naar oogheelkunde: artsen en opticiens worden collega’s

Retail en heelkunde zijn traditioneel twee gescheiden werelden, maar LensOnline wil die muur afbreken. De onlinelenzenspecialist opende een oogkliniek net over de Nederlandse grens. “Voor ons telt dat de klant de ideale oplossing vindt.”

Op 10 februari opende in het Nederlandse Boxtel, nabij ’s Hertogenbosch, de Iris Eye Clinic. Een van de initiatiefnemers van die Nederlandse oogkliniek is de Belgische lenzenspecialist LensHolding. Het bedrijf ontstond in 2022 toen de Nederlandse investeringsmaatschappij Quadrum Capital aandeelhouder werd van LensGroup, het moederbedrijf van de webwinkel LensOnline. Het traject dat LensOnline de voorbije twee decennia aflegde, is opmerkelijk. Op een sterk competitieve markt groeide het uit van een pure webshop voor lenzen tot een groep met een netwerk van 250 onafhankelijke partneropticiens in België, Nederland en Italië.

Bert Boon en Luc Cuperus, die LensOnline in 2004 oprichtten, lieten bij de intrede van Quadrum Capital meteen verstaan dat ze verder keken dan alleen de verkoop van lenzen. “Service blijft voor ons het ordewoord”, liet Cuperus noteren. “We willen een klant van start tot finish begeleiden, en dus ook oplossingen kunnen aanreiken als blijkt dat heelkunde nodig is.” De stap naar oogheelkunde kreeg vorm door de participatie in de oogkliniek in Boxtel. LensHolding verwierf de meerderheid van de aandelen. De rest van het kapitaal zit verspreid over private investeerders uit de oogheelkunde en artsen van de overgenomen kliniek.

De opening gaat samen met de opstart van een nieuwe oogzorgketen. Het zijn satellieten van de oogkliniek waar patiënten terechtkunnen voor vooronderzoeken, om vervolgens voor een chirurgische ingreep naar Boxtel te trekken. Dit jaar mikken de initiatiefnemers op vijf lokale vestigingen. “De eerste dag vroeg het medisch personeel van de kliniek naar hun verhouding met de optometristen in het netwerk van de nieuwe eigenaar LensOnline”, vertelt Peter Bouwels, de managing director van de Iris Eye Clinic. “Een terechte vraag, met een duidelijk antwoord: dit zijn voortaan onze collega’s.”

Het vat de motivatie achter de overname van de kliniek goed samen. LensOnline is op een missie om de werelden van de oogheelkunde en de optometrie samen te brengen. Dat plan voelt voor Bert Boon, de CEO van LensOnline, zelfs vrij natuurlijk aan. “Vaak adviseren opticiens een bril of contactlenzen, maar dankzij deze samenwerking kunnen we cliënten in de optiekzaak een transparante kijk bieden op andere, permanente oplossingen, zoals ooglaseren, voorzetlenzen of een lenswissel. Zo kunnen we samen met ons partnernetwerk cliënten steevast de beste oplossing bieden.”

Diensten verbreden

De ingrepen die Boon aanhaalt, zijn voorbeelden van refractieve chirurgie, een verzamelnaam voor oogingrepen die brilafwijkingen corrigeren zodat het dragen van een bril of contactlenzen niet of bijna niet meer nodig is. In tegenstelling tot de traditionele medische oogheelkunde trekken patiënten voor die niet-verzekerde zorg vaker naar een privékliniek. “Patiënten zijn niet altijd goed geïnformeerd over de mogelijkheden”, vervolgt Bert Boon. “Opticiens die klanten een refractieve ingreep aanraden, vinden het jammer dat ze nadien weinig meer vernemen over de verdere behandeling, tenzij de patiënt later zelf nog eens binnenstapt. Voor ons is het belangrijk dat de opticien geïnformeerd blijft over wat uiteindelijk met de patiënt gebeurt. Hij moet een vertrouwenspersoon zijn met wie de patiënt verder kan overleggen.”

LensOnline wil gaan voor een model dat de partneropticien nauw betrekt bij de klant. Het heeft een concreet beeld van hoe het die ambitie wil waarmaken. “Door in overleg te gaan met de doorverwijzende opticien, maar ook door te informeren over oplossingen en nieuwe technologie”, zegt Luc Cuperus. “We willen geen klanten weghalen bij een opticien door een patiënt een ingreep te laten ondergaan. Een opticien zal zijn diensten kunnen verbreden en daardoor nieuwe klanten kunnen aantrekken.”

De weg tonen

De vijf geplande satellieten van de Iris Eye Clinic zullen zich eveneens in Nederland openen, maar het in Kruibeke gevestigde LensOnline kijkt ook naar de Belgische markt. “De Nederlandse markt biedt meer mogelijkheden om een startend initiatief publicitair onder de aandacht te brengen”, zegt Bert Boon. “Dat betekent niet dat we niet naar België willen komen. Die gesprekken lopen en we bekijken alle opties. Vanaf 2024 komt ons land aan de beurt. Met een expertisecentrum in Antwerpen is al een eerste stap gezet.”

Naast de satellieten van de oogkliniek in Boxtel mikt LensOnline met zulke expertisecentra rond contactlenzen op een derde type fysieke vestiging. Het gaat om eigen winkels met een focus op contactlenzen, waar professionele optometristen klanten begeleiden om de oplossing te vinden die het best bij hen past. In Antwerpen opent in februari zo’n expertisecentrum. Klanten kunnen er niet enkel terecht voor een oogmeting of een aankoop van contactlenzen, maar ontdekken er ook welke types lenzen er bestaan en wat de verschillen zijn.

“Ook dat past in onze filosofie om klanten de weg te tonen naar een ideale oplossing”, zegt Bert Boon. “Dat doen we al met ons netwerk van zelfstandige opticiens. Een logische volgende stap is dus een eigen expertisecentrum waar we 100 procent inzetten op contactlenzen. De expertisecentra richten zich vooral op mensen die voor het eerst lenzen krijgen of die een multifocale oplossing nodig hebben. De vestiging in Antwerpen willen we op termijn ontwikkelen tot een satelliet van de oogkliniek.”

Voor LensOnline voelt de stap naar de heelkunde logisch aan vanuit de filosofie om klanten de beste service te bieden. Maar reageert de markt ook op die manier op deze verdichting tussen retail en oogheelkunde? “We kregen al felicitaties in Nederland”, zegt Bert Boon. “Maar ik verwacht wel dat er spanning kan komen. In Vlaanderen zie je nog altijd dat spanningsveld tussen refractieve en traditionele oogheelkunde. Van daaruit is er weinig doorstroming naar ooglaseren, voorzetlenzen en lenswissels. Net daar willen wij verandering in brengen met een heel open model. Een patiënt kan ook via de huisarts of zelfs op eigen initiatief bij ons komen aankloppen.”