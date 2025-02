De Belgische start-up Jurimesh, dat het boekenonderzoek van bedrijven vereenvoudigt, heeft 1,6 miljoen euro opgehaald bij een rist bekende techondernemers. Het geld zal worden gebruikt om het softwareplatform te verfijnen en geografisch te groeien.

Aan fusies en overnames gaat altijd een grondig boekenonderzoek vooraf. Die juridische due diligence is traag, duur en gevoelig voor menselijke fouten. Daar brengt Jurimesh verandering in. De Belgische start-up, die in 2023 werd opgericht door Jorrit Willaert en Jasper De Moor, automatiseert en vereenvoudigt die taak.

De software van het legaltechbedrijf integreert naadloos met dataruimtes, past geavanceerde documentherkenning op basis van artificiële intelligentie (AI) toe en maakt gebruik van grote taalmodellen om rode vlaggen te herkennen, aanbevelingen te doen en gedetailleerde due-diligencerapporten te genereren.

Die technologie kon intussen al heel wat toonaangevende advocatenkantoren overtuigen. Onder meer Andersen, Grant Thornton en Quorum maken gebruik van de AI-technologie van Jurimesh om de manier waarop hun juridische teams werken te veranderen.

‘De juridische sector heeft inefficiëntie te lang getolereerd. Wij zijn hier om dat te veranderen’ Jorrit Willaert, Jurimesh

Financiering

“De juridische sector heeft inefficiëntie te lang getolereerd. Wij zijn hier om dat te veranderen”, zegt CEO Jorrit Willaert. De start-up heeft nu een financieringsronde, geleid door het durfinvesteringsfonds Syndicate One, van 1,6 miljoen euro afgerond.

Dat geld zal dienen om het AI-team uit te breiden, het softwareplatform te verfijnen en meer geavanceerde juridische redeneermogelijkheden te ontwikkelen om de identificatie van risico-indicatoren te verbeteren. Tegelijk richt de start-up zijn pijlen nog meer op het buitenland. Daarvoor moet het team uitbreiden, al wordt ook gekeken naar strategische partnerschappen.

De start-up zal daarvoor kunnen terugvallen op de kennis van zijn investeerders. Naast Syndicate One stapt ook het kruim van de Belgische techscene in het bedrijf, onder wie Matthias Geeroms (Lighthouse), Jeroen De Wit (Teamleader), Roeland Delrue (Aikido) en Michiel Bearelle (ex-Officient, Vendorvue). Ook Kris Moeremans (Intersentia), Marc Coppens (Yuki), Koen Vandaele (Deloitte), Anthony De Clerck (Dovesco) en Michiel Denis (Aikido, former Henchman) investeren in Jurimesh.

“Wij geloven dat Jurimesh een nieuw pad uitstippelt in legal tech op een moment dat de markt steeds meer zit te springen om AI-gedreven oplossingen”, zegt Hans Kayaert van Syndicate One. “Terwijl legal AI zich tot nu grotendeels heeft gericht op brede horizontale toepassingen, hebben Jorrit en Jasper indruk op ons gemaakt met hun scherpe focus het volgende hoofdstuk in de evolutie van legal AI laten zien.”