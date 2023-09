Justitie stelt bpost in gebreke omdat het te veel huur aanrekende

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft bpost vrijdag in gebreke gesteld. De FOD wil meer informatie over de veel te hoge huur voor kantoorruimte die het postbedrijf aanrekende. Dat zegt Edward Landtsheere, woordvoerder Digitalisering bij de FOD Justitie.

De Tijd bracht zaterdag aan het licht dat bpost twee jaar lang 100.000 euro per maand aanrekende voor de huur van kantoren in het Muntcentrum in het centrum van Brussel, terwijl dat 100.000 euro per jaar moest zijn.

De FOD Justitie kreeg woensdag al ‘elementen uit een interne audit’ via zijn advocaten, zegt Landtsheere. Daaruit zou blijken dat bpost ‘op slinkse wijze’ probeerde om de te hoge huur verborgen te houden. Mailverkeer tussen bpost-medewerkers zou dat illustreren.

Had de overheidsdienst zelf niets moeten doorhebben? ‘Noch de interne controle, noch de inspecteur van Financiën hebben opgemerkt dat de bedragen niet marktconform waren’, zegt Landtsheere.

Maar de FOD blijft voorzichtig in zijn reactie. ‘We werken op basis van documenten die we niet volledig kunnen inzien en waarvan we ook niet alle bijlagen krijgen’, zegt de woordvoerder. Om de zaak zelf te onderzoeken en zelf conclusies te trekken, moet de FOD over alle stukken beschikken, klinkt het. Vandaar de ingebrekestelling.

Ondertussen huurt de FOD Justitie nog steeds kantoorruimte bij bpost, maar dan aan het Noordstation. ‘Dat gebeurt conform de afspraken in de beheersovereenkomst’, aldus de woordvoerder.