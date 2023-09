Ivan Van De Cloot verlaat Itinera en wordt hoofdeconoom en CEO van Stichting Merito

Itinera-hoofdeconoom Ivan Van De Cloot richt zijn eigen denktank op, Stichting Merito.

Van De Cloot wordt er CEO en hoofdeconoom. Hij verlaat Itinera na een loopbaan van 15 jaar.

Stichting Merito

Stichting Merito werd door enkele families opgericht als denktank om het maatschappelijke debat te verbreden. Het “wil visies en analyses brengen die het democratisch debat voeden en ondersteunen,” klinkt het. “Omdat meer inzicht leidt tot goed bestuur, meer welvaart en meer welzijn.”

“Op vlak van belastingen en overheidsuitgaven zitten we aan de top, maar dat is niet in dezelfde mate het geval wanneer het gaat over de beleidsresultaten,” aldus Van De Cloot. “Samen kunnen we een verschil maken en bijdragen aan een welvarender toekomst. Het is de hoogste tijd om een betere verbinding te maken tussen beleid en realiteit en te werken aan een samenleving waarin efficiëntie, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid centraal staan.”

Bekijk een video waarin Van De Cloot Stichting Merito voorstelt: