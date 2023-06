‘IT-problemen bij Crelan opgelost’

De IT-problemen bij Crelan zijn achter de rug, zo meldt de woordvoerder van de bank. Vrijdag waren technische problemen opgedoken voor de medewerkers, maar voor de klanten waren er geen gevolgen, klinkt het.

De Tijd had op basis van verschillende bronnen melding gemaakt van problemen met het interne IT-platform in het kantorennet en de hoofdzetel. Crelan bevestigt dat er sinds vrijdag problemen waren met de connectie.

‘Dit had gevolgen voor een deel van de medewerkers en agenten. De collega’s die hinder ondervonden konden moeilijk of helemaal geen connectie maken met het bankplatform of de verbinding werd regelmatig onderbroken. Dit veroorzaakte ongemak bij de interne processen, maar had geen impact op de klantenapplicaties, het transactieverkeer en onze geldautomaten. Deze functioneerden volledig normaal.’ Bij kantoren waarbij de impact groot was, liep de dienstverlening wel trager, aldus de woordvoerder.

De IT-dienst en een IT-leverancier hebben het euvel geanalyseerd. Intussen zijn er een aantal technische ingrepen gebeurd. Die hadden een ‘positief effect’, waardoor de medewerkers opnieuw verbinding kunnen maken. ‘Alle testen en controles wijzen erop dat de connecties opnieuw normaal verlopen en bijgevolg de hinder voorbij is. We blijven uiteraard verder monitoren’, besluit de woordvoerder.

De bank verontschuldigt zich nog bij medewerkers en klanten die hinder ondervinden.

De hinder trof alleen het Crelan-net, aldus het bedrijf. Crelan nam eerder Axa Bank België over en de fusie van beide banken is gepland in 2024.