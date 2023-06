IT-bedrijf Anrova doet zevende overname in vier jaar: ‘Onze medewerkers moeten autonoom kunnen functioneren’

Anrova Solutions neemt vandaag Amista en Blents over, de zesde en de zevende acquisitie in vier jaar tijd. Door het samengaan telt de overkoepelende holding Ando Group nu een 250-tal medewerkers in België, Nederland en Luxemburg. “Onze medewerkers begeleiden klanten in trajecten voor changemanagement. Zij zijn verandering gewoon.”

Anrova, opgericht in april 2019, helpt bedrijven in hun digitale transformatie. De bedrijfsstrategie berust op vier pijlers, waaronder ERP-platformen, technologie en de integratie tussen verschillende bedrijfsapplicaties en gedigitaliseerde documentstromen. “De vierde pijler, learning en changemanagement, is vrij uniek”, zegt Kris Adriaenssens. “Daar is veel vraag naar, want de adoptie van een nieuwe technologie door de eindgebruikers is typisch iets wat klanten vaak onderschatten. Met ons team van learning- en change-experts met een pedagogische achtergrond bieden wij onze klanten ondersteuning om de veranderingen voor de eindgebruikers in goede banen te leiden.”

De overnames bieden onze medewerkers de kans om zich te verdiepen in innovatieve technologie en zo hun kennis en carrièremogelijkheden te vergroten

De portfolio telt zowat 500 klanten, vooral middelgrote tot grote bedrijven zoals Danone, Movianto, Amadys, Van de Wiele, Royal Botania, Van Leeuwen Buizen, Le Wine, EuroCross en Kalfire. Anrova wist zich te versterken door overnames in België en Nederland. Het gaat om ERP-specialisten zoals Domani Business Solutions, Zeibur en V-Chain en anderzijds Smartdoc en RecoMatics, gespecialiseerd in softwareoplossingen voor documentautomatisering. De Nederlandse private-equitypartner Capital A kwam eind 2021 mee aan boord en kocht zich voor 50 procent in de structuur in. De andere helft van de aandelen is in handen van een dertigtal medewerkers.

Nu komen daar de zusterbedrijven Amista en Blents bij, waardoor de Ando Group haar aanbod voor cloudoplossingen, integratieplatformen en e-learning aanzienlijk uitbreidt. “Bepaalde ontwikkelingen van apps en automatiseringsoplossingen worden uitbesteed aan de ontwikkelingscentra die Amista in India en Hongarije heeft opgezet. Dat geeft de organisatie toegang tot schaarse en erg gewilde profielen. Amista was op zijn beurt op zoek naar een partner met een aanwezigheid in Nederland, waarmee het een performante commerciële strategie kon uitbouwen.”

Dienend leiderschap

Het is niet vanzelfsprekend om de overgenomen bedrijven te integreren, maar Kris Adriaenssens hanteert een gouden stelregel. De bedrijven die hij aan de groep toevoegt, moeten aansluiten bij de eigen bedrijfscultuur. “Als dat niet het geval is, dan weet je dat het een moeilijke, zo niet onmogelijke operatie wordt. Ik moet ook een goed gevoel hebben bij het managementteam, want dat draagt zijn leiderschapsstijl uit naar de rest van de organisatie. Zit dat niet goed, dan stoppen de overnamegesprekken.”

Voor de Ando Group zijn twee waarden belangrijk: we care en we innovate. “We care heeft te maken met hoe we met onze klanten en onze medewerkers omgaan. Anrova is een ambitieus bedrijf, maar de aandacht voor de mensen staat centraal in alles wat we doen. Daarnaast dragen we technologie hoog in het vaandel – dat is We innovate. We willen in een aantal nichesectoren de expert zijn en de klant een performante innovatieve oplossing aanbieden. De overnames bieden onze medewerkers de kans om zich te verdiepen in innovatieve technologie en zo hun kennis en carrièremogelijkheden te vergroten.”

KRIS ADRIAENSSEN “De aandacht voor de mensen staat centraal in alles wat we doen.” © EMY ELLEBOOG

Anrova ent zijn managementmodel op dienend leiderschap. In de redelijk vlakke structuur krijgen de medewerkers verantwoordelijkheid, maar ze moeten die ook opnemen. “Dat is een belangrijke nuance. We verwachten dat onze medewerkers autonoom functioneren en zelf beslissingen nemen. Dat is ook een van de redenen waarom we zoveel medewerkers toelaten tot het aandelenkapitaal. Ik heb het volste vertrouwen in mijn team en bij strategische beslissingen ben ik graag hun klankbord.”

Verandering

Ook voor de medewerkers kunnen zeven overnames in vier jaar tijd overweldigend zijn, maar volgens Adriaenssens valt dat goed mee. “We zitten in dezelfde sector en kenden die bedrijven voorheen al. Onze medewerkers zijn het ook gewoon om met verandering om te gaan. Zij begeleiden onze klanten in trajecten van changemanagement.”

Toch ontkent hij niet dat sommige medewerkers zich niet meer thuis voelen in de organisatie. “Dat kan en dat mag. Wij gaan met hen in gesprek en proberen antwoorden te geven op hun vragen. We stimuleren een open communicatie en proberen het contact tussen collega’s en het management te vergemakkelijken. Zo plannen we bij een overname vrij snel fysieke events waar medewerkers elkaar ontmoeten en organiseren we bijvoorbeeld workshops rond innovatie of de technologie van het overgenomen bedrijf. Op die manier krijgt iedereen de kans om zich te oriënteren in de nieuwe structuur.”

Arbeidsmarkt

Anrova Solutions kijkt constant naar kansen om nog te groeien. “Capital A geeft ons als investeerder de ruimte en de middelen om dat te doen, maar uiteraard blijven we waakzaam en voorzien we in voldoende tijd en aandacht voor een vlotte integratie van die bedrijven in de Ando Group.”

Ondertussen krijgt de organisatie meer zichtbaarheid als werkgever. “Het groeiverhaal dat we brengen, is aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Het SAP-deel wekt de interesse van potentiële medewerkers, net als onze innovatieve oplossingen, zoals artificiële intelligentie en machinelearning.”

Toch is het niet gemakkelijk om geschikte mensen te vinden. Veel bedrijven vissen in dezelfde vijver. “Dat we kantoren hebben in Kortrijk, Gent, Lier, Aartselaar, Dordrecht, Venlo en Luxemburg, is een pluspunt voor kandidaat-werknemers.” Anrova zoekt vooral IT-profielen, maar die hoeven niet noodzakelijk een IT-opleiding gevolgd te hebben. “Mensen met kennis van bedrijfsprocessen die bijvoorbeeld een economische of financiële achtergrond hebben, zijn ook waardevol voor onze organisatie en onze klanten. Dat vinden we belangrijker dan de kennis van een IT-systeem. Klanten verwachten functionele oplossingen en rekenen op de toegevoegde waarde van onze kennis van de industrie en de processflows.”

Als ondernemer is het soms eenzaam. Daarom is het team waarmee je iets opbouwt en de complementariteit ervan cruciaal

Entrepreneurschap

Adriaenssens deed ervaring op bij een bedrijf dat automatiseringsoplossingen verkocht en bij de Zwitserse ingenieursgroep ABB. Daar was hij verantwoordelijk voor de automatiseringsdivisie van de Benelux. “Ik ben er in 2004 weggegaan, toen ik mijn lokale rol van vicepresident moest combineren met een internationale functie. Elke dag op het vliegtuig zitten, was niet aan mij besteed. Ik stapte uit die gouden kooi en richtte Produmex op, gespecialiseerd in tracering in de voedingsindustrie.” Later startte hij ook met Inxites, dat dezelfde toepassingen aanbood, maar aan grotere bedrijven. Hij positioneerde de producten internationaal en liet in 2012 een Amerikaanse investeerder toe. De organisatie telde toen een zeventigtal medewerkers. In 2018 verkocht hij een deel van die bedrijven aan een Deense investeerder.

De belangrijkste les die hij als ondernemer leerde, was om samen met vennoten in bedrijven te stappen. “Als ondernemer is het soms eenzaam. Daarom is het team waarmee je iets opbouwt en de complementariteit ervan cruciaal. Ik heb er altijd een punt van gemaakt me te omringen met de juiste mensen, hen te betrekken bij beslissingen en erover te waken de vereiste competenties aan boord te hebben. Blijven luisteren met een open geest en durven toe te geven dat je soms verkeerd bent, ook dat hoort bij de rol van ondernemer.”

De Antwerp-supporter doet aan sport, zoals tennis en golf. “Dankzij de sport kan ik een stapje terug doen, even uit de ratrace te stappen en rustig nadenken. Ik ben geen duursporter. Fietsen of lopen doe ik niet graag. Maar geef mij een sport met een bal, en ik ben gelukkig.”