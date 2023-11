ING herstructureert: 400 werknemers kunnen kiezen voor nieuwe functie of vertrek

ING heeft donderdag tijdens een gewone ondernemingsraad een wijziging van de organisatie van de retailbank uit de doeken gedaan. Vierhonderd werknemers zijn betrokken bij de reorganisatie: zij kunnen kiezen voor nieuwe functies, interne mobiliteit binnen de groep of vrijwillig vertrek. Volgens ING wordt niet geraakt aan het aantal agentschappen of het personeelsbestand.

‘We voorzien geen inkrimping van het kantorennet of het personeelsbestand’, zegt woordvoerder Renaud Dechamps aan Belga, na berichtgeving van de Franstalige zakenkrant L’Echo. De reorganisatie van de retailbank kadert in de strategische visie ‘Route 24’, die de bankoperaties moet vereenvoudigen en de klantenbeleving verbeteren.

Concreet is er nu sprake van nieuwe functies als financieel expert in de agentschappen. Die zullen expertise bieden over de verschillende producten van de bank en klanten helpen bij het gebruik van digitale tools, legt ING uit. Bovendien is er ook sprake van experten in hypothecaire leningen, beleggingen en verzekeringen. De klanten zullen bij deze experten persoonlijk in de kantoren terechtkunnen, of online, naargelang de wens van de klant.

De 400 personeelsleden kunnen voor deze nieuwe functies kiezen of gaan voor interne mobiliteit, zeg maar een job elders in het bedrijf. Ook is een vrijwillig vertrek mogelijk, zoals voorzien in een recentelijk aangenomen cao bij de bank. In september raakte al bekend dat personeelsleden die voor de vertrekregeling kiezen, een vergoeding krijgen zoals bij een ontslag.

‘Maar we hebben iedereen nodig. Dit gaat niet over het afslanken van het aantal personeelsleden of functies’, aldus woordvoerder Dechamps.

