Indaver tevreden met vernietiging strengere PFAS-lozingsnormen

Indaver is tevreden met de vernietiging door de Raad van Vergunningenbetwistingen van de strengere PFAS-lozingsnormen die de Vlaamse regering midden 2022 had opgelegd aan de afvalverwerker. Het bedrijf in de Antwerpse haven zegt vrijdag in een reactie dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het ‘gelijk heeft gegeven’.

‘Indaver blijft inzetten op de duurzame verwerking van PFAS-houdend afval’, meldt het bedrijf van Fernand Huts. De afvalverwerker diende in juli 2022 bezwaar in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bijgestelde lozingsvergunning voor PFAS-componenten, die verder gingen dan waar het bedrijf zelf initieel om had gevraagd.

Het bezwaar had vooral betrekking op elementen uit de procedure die ‘niet correct waren gevolgd’, aldus Indaver. ‘De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt ons nu in zijn eindarrest. Indaver streeft steeds naar een hoge graad van bescherming van onze omgeving tegen de invloed van PFAS. Wij dienden geen bezwaar in tegen de scherpere normen voor PFOS, PFOA en GENx.’

De Raad oordeelde dat de Vlaamse regering niet bevoegd is om de milieuvoorwaarden ruimer bij te stellen dan wat de exploitant zelf vraagt. De Vlaamse regering moet nu binnen de drie maanden een nieuwe beslissing nemen over de aanvraag van Indaver.