‘In India vinden we de geschikte mensen voor onze kmo’

Voka West-Vlaanderen slaakt een alarmkreet over de krappe arbeidsmarkt. De Vlaamse werkgeversvereniging zoekt talent in India en Mexico. Ook kleinere bedrijven kunnen ver over de landsgrenzen kijken. Vincent Yserbyt van Groep Ghistelinck getuigt over de zoektocht naar medewerkers in India voor zijn Mercedes-garages in West-Vlaanderen.

Diagnosetechnici, carrosserietechnici, plaatslagers, spuiters, vrachtwagentechnici,… De lijst met vacatures is lang bij Groep Ghistelinck. De Waregemse Mercedes-concessiehouder heeft acht Belgische en drie Franse filialen. In ons land blijven dertig vacatures langdurig openstaan.

Het bedrijf heeft zijn zoekterrein drastisch verlegd en zoekt goedgeschoolde technici in India. Dat die arbeidskrachten niet op de Belgische markt beschikbaar zijn, hangt volgens CEO Vincent Yserbyt sterk samen met het activeringsbeleid. “In ons land kun je goed leven zonder te werken. De overheid draagt goed zorg voor mensen die niet werken. Daardoor verdwijnt de motivatie om een baan te zoeken. Op termijn is dat fataal voor het industriële en sociale weefsel in ons land.”

Voor ze de stap naar India zette, kon Groep Ghistelinck acht openstaande banen invullen met werknemers uit Roemenië en Oekraïne. Het succes inspireerde. “Onze Oost-Europese medewerkers hadden een basisopleiding genoten en kregen van ons een bijkomende vorming. Vooral de taalbarrière, zeker als het gaat om jargon in onze industrie, is een belangrijke uitdaging, maar het lukt. Met de nodige wilskracht hebben zij zich opgewerkt tot volwaardige technici.”

Merk is een troef

Ondanks het succes in Oost-Europa verlegde Groep Ghistelinck de focus naar de Indiase arbeidsmarkt. “Daar zijn de mensen technisch nog sterker en gemiddeld beter opgeleid”, verklaart Vincent Yserbyt. “In het kader van de elektrificatie en de digitalisering van onze producten kunnen we in India zeer geschikte profielen vinden. India heeft een rijke topklasse die ging studeren in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De opleidingsprogramma’s brachten ze mee naar India en dat leidde tot een algemene stijging van het scholingsniveau.”

Hoe kan een West-Vlaamse concessiehouder van een Duits premiummerk Indiase technici overtuigen te verhuizen naar West-Vlaanderen? Met het loon? “In de bevolkingslaag die we aanspreken, kunnen we een loon bieden dat 50 tot 75 procent hoger ligt dan in India”, aldus Yserbyt. “Dat zorgt zeker voor aantrekkingskracht, maar we merken ook dat het merk Mercedes-Benz een troef is. Het is zeer geliefd bij Indiërs.”

Lees verder onder de foto

VINCENT YSERBYT “We hopen dat de eerste Indiërs begin 2024 aan de slag kunnen.” © FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

Niet alleen het automerk moet voor een band zorgen. Groep Ghistelinck zoekt in India naar werknemers via een tussenpersoon, die het nodige vertrouwen oproept. Dat is een Indiaas bedrijf. “We leerden het bedrijf kennen toen het in ons land op zoek was naar een speciaal voertuig. Als partner kan het bedrijf mensen in India ervan overtuigen dat Groep Ghistelinck het goed meent. Daarna volgt een kennismaking. We tonen ons bedrijf digitaal. Geïnteresseerde Indiërs kunnen vanop afstand de sfeer opsnuiven.”

Voor Indiërs die overtuigd zijn, heeft Ghistelinck Groep vervolgens een begeleidend traject klaarliggen. “De Roemenen en Oekraïners die bij ons in dienst wilden treden, boden we bij de start een huurwoning aan, waar ze drie maanden konden verblijven. Daarna konden ze hun familie laten overkomen. Een aantal van hen wil nu een woonst kopen.”

Vooral grote bedrijven

In West-Vlaanderen is ook Voka een actieve speler in de zoektocht naar buitenlandse werkkrachten. Eerder dit jaar trok Voka West-Vlaanderen op talentmissie naar Mexico en dit najaar staat India op het programma. De organisatie benadrukt op haar beurt het belang van samenwerking met lokale actoren. “Het zijn landen met veel goedgeschoolde krachten, met talenkennis en werkethiek”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Maar we willen niet zomaar mensen wegplukken die daar hard nodig zijn. We werken daarom in nauw overleg met de betrokken overheden.”

Dat net de Vlaamse werkgeversvereniging verre oorden opzoekt, heeft volgens Mons te maken met de hoge werkzaamheidsgraad in de provincie. “West-Vlaanderen heeft een werkzaamheidsgraad die 80 procent benadert. We hopen dat we in de komende jaren nog meer dan 20.000 werklozen en inactieven, zoals leefloners en langdurig zieken, kunnen activeren. Maar dan nog zullen we 50.000 extra arbeidskrachten nodig hebben in 2030. Arbeidsmigratie is dus hard nodig.”

De ervaring van de talentmissies en navraag bij de lokale ondernemingen leren Bert Mons dat vooral grote en middelgrote ondernemingen het initiatief nemen bij de zoektocht naar goedgeschoolde krachten in andere werelddelen. “We hebben ook gepolst bij kleinere ondernemingen. Voor hen is arbeidsmigratie vaak nog een brug te ver. In verre landen rekruteren blijft een investering. Het aanwervingsproces is ook complexer. Voor een kmo met een beperkt aantal vacatures is het een grote stap.”

Interne opleiding

Op het moment dat we Vincent Yserbyt interviewen, is het rekruteringsproces in India in volle gang. “Ik ben positief, we hopen dat de eerste Indiërs begin 2024 aan de slag kunnen.” Toch benadrukt de CEO dat de zoektocht in India niet betekent dat het bedrijf de Belgische arbeidsmarkt heeft losgelaten. Het ondernam eerder pogingen om Waalse werknemers aan te trekken, maar dat werd geen succes. “De Waalse cultuur is anders”, verklaart Yserbyt.

Ghistelinck wil ook de kloof tussen de werkvloer en het onderwijs verkleinen. Het bedrijf onderhoudt goede contacten met Hogeschool Vives en timmert aan een intern opleidingscentrum, de Ghistelinck Academy. “Volgens mij is het de eerste keer dat een concessiehouder een opleidingscentrum opent. We leiden mensen op die ook collega’s kunnen trainen, en we creëren mentors voor nieuwe werknemers. Ook in Vlaanderen kunnen we zeker nog goede mensen vinden.”