Hoe wordt u productiever met slow leadership?

Wij vragen even uw aandacht om deel te nemen aan een korte enquête over slow leadership, waarvan u de resultaten het eerst in Trends zal te lezen krijgen. Murielle Machiels heeft de enquête opgesteld. De voormalige CEO van de uitgever Plantyn is academisch directeur bij Solvay Business School en heeft met QiLeader een adviesbureau over leiderschap.

Na haar carrière bij Plantyn en als ondernemer merkte Machiels dat de oplossing om meer impact en balans te hebben, te vinden is bij slow leadership. Door trager te handelen en minder te doen, kunnen leiders hun impact vergroten. Ze baseert zich daarvoor onder meer op onderzoek naar creativiteit, productiviteit, samenwerking en besluitvorming.

De afgelopen jaren zijn leiders en werknemers steeds productiever geworden. Ze werken harder en sneller. Toch blijft de werkdruk stijgen en zien we de negatieve effecten daarvan op ons welzijn. Is het niet tijd om anders en beter te werken? Waarom kunnen we geen ‘neen’ zeggen? Zullen we echt productiever worden door nog harder te gaan?

De enquête wordt gekoppeld aan een kwalitatief onderzoek over productiviteit, tijd, snelheid, werkdruk, focus, loslaten en ‘neen’ zeggen. Onderzoeker Murielle Machiels benadrukt dat alle gegevens en antwoorden op de vragen volledig anoniem worden verwerkt, conform de GDPR-wetgeving. Er zijn geen juiste of foute antwoorden.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. De enquête kan worden ingevuld in het Nederlands, het Engels of het Frans. Neem hier deel. Misschien wint u een gratis deelname aan de cursus Leading authentically in digital times.

Als u vragen, opmerkingen of bedenkingen hebt bij het onderzoek, kunt u mailen naar mm@qili.be