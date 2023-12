Groene transitie: vijf maakindustriebedrijven investeren ruim 300 miljoen euro in hun Waalse fabrieken

Vijf grote bedrijven beloven 346 miljoen euro te investeren in hun fabrieken in Wallonië om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Dat meldt L’Echo dinsdag.

Het gaat om cementbedrijven Holcim, CCB en CBR en metaalbedrijven Aperam en Industeel. Samen zijn ze goed voor 2.606 voltijdse jobs. Ze zijn echter ook verantwoordelijk voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 2,415 miljoen ton.

Europa

Het doel is nu om die uitstoot met 49 procent te verlagen. De bedrijven stelden zich kandidaat voor investeringssteun na een oproep in juli 2023. Ze krijgen overheidsssteun van Wallonië en Europa via het Fonds voor een rechtvaardige transitie.